Тюменские силовики нашли наркотики у 73-летнего пенсионера из Перми

В Тюменской области за перевозку наркотиков задержан пенсионер из Перми

07 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Жителя Перми отправили под арест до 5 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Исетском районе (Тюменская область) задержан 73-летний житель Перми, который перевозил наркотики. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. «Как следует из материалов дела, 5 февраля 2024 года на кольце в с. Исетское был остановлен автомобиль Audi под управлением пенсионера. При проверке документов он начал нервничать, что вызвало подозрение сотрудника ГИБДД. В ходе досмотра транспортного средства обнаружили шесть свертков с кристаллическим веществом светлого цвета. Экспертиза одного пакетика подтвердила, что данное вещество является наркотическим, массой около 100 грамм. По остальным так же проводится экспертиза», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что после задержания мужчина заявил силовикам, что является гражданином СССР. Также он просил о том, чтобы на время следствия его отправили под домашний арест по месту регистрации в Перми. Но был заключен под стражу до 5 апреля в Тюмени. Пермяк обвиняется по п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Жителю Перми грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Исетском районе (Тюменская область) задержан 73-летний житель Перми, который перевозил наркотики. Об этом сообщает официальный сайт Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. «Как следует из материалов дела, 5 февраля 2024 года на кольце в с. Исетское был остановлен автомобиль Audi под управлением пенсионера. При проверке документов он начал нервничать, что вызвало подозрение сотрудника ГИБДД. В ходе досмотра транспортного средства обнаружили шесть свертков с кристаллическим веществом светлого цвета. Экспертиза одного пакетика подтвердила, что данное вещество является наркотическим, массой около 100 грамм. По остальным так же проводится экспертиза», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там добавили, что после задержания мужчина заявил силовикам, что является гражданином СССР. Также он просил о том, чтобы на время следствия его отправили под домашний арест по месту регистрации в Перми. Но был заключен под стражу до 5 апреля в Тюмени. Пермяк обвиняется по п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Жителю Перми грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.