Стали известны подробности пожара в пермском «Магните»

В пермском «Магните» потушили пожар

07 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники и покупатели магазина не пострадали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пожар в пермском магазине «Магнит» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома. Локализация и ликвидация пожара в 14 часов 33 минуты», — сказано в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники и покупатели магазина самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском магазине «Магнит» разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание.

Пожар в пермском магазине «Магнит» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома. Локализация и ликвидация пожара в 14 часов 33 минуты», — сказано в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники и покупатели магазина самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском магазине «Магнит» разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание.