Стали известны подробности пожара в пермском «Магните»

В пермском «Магните» потушили пожар
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Магнит 25 марта. Тюмень, магнит, цены на продукты, полки магазина, магнит 24, продукты на полках, продукты в магазине
Сотрудники и покупатели магазина не пострадали Фото:

Пожар в пермском магазине «Магнит» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома. Локализация и ликвидация пожара в 14 часов 33 минуты», — сказано в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники и покупатели магазина самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют.

Ранее URA.RU рассказало, что в пермском магазине «Магнит» разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание.

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Пожар в пермском магазине «Магнит» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома. Локализация и ликвидация пожара в 14 часов 33 минуты», — сказано в сообщении. Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники и покупатели магазина самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют. Ранее URA.RU рассказало, что в пермском магазине «Магнит» разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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