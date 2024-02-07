Стали известны подробности пожара в пермском «Магните»

Пожар в пермском магазине «Магнит» ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение в помещении магазина на первом этаже многоквартирного жилого дома. Локализация и ликвидация пожара в 14 часов 33 минуты», — сказано в сообщении.
Уточняется, что никто не пострадал. Сотрудники и покупатели магазина самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Пожар разгорелся на площади 20 квадратных метров. Причину происшествия выясняют.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермском магазине «Магнит» разгорелся пожар. Очевидцы предположили, что произошло короткое замыкание.
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