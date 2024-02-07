В Перми произошел пожар в магазине «Магнит». Фото

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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Пожарные выехали на место происшествия Фото:

В Перми в магазине «Магнит» на улице Куйбышева, 159 случился пожар. Фотографию с места происшествия опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».

«Выбиты окна в „Магните“. Стоят скорые и пожарные помощи», — сказано в сообщении.

В социальных сетях предположили, что причиной стало короткое замыкание проводки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что подробности происшествия уточняются.

У магазина выбиты окна
У магазина выбиты окна
Фото:

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В Перми в магазине «Магнит» на улице Куйбышева, 159 случился пожар. Фотографию с места происшествия опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Выбиты окна в „Магните“. Стоят скорые и пожарные помощи», — сказано в сообщении. В социальных сетях предположили, что причиной стало короткое замыкание проводки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что подробности происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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