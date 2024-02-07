Пожарные выехали на место происшествия
В Перми в магазине «Магнит» на улице Куйбышева, 159 случился пожар. Фотографию с места происшествия опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости».
«Выбиты окна в „Магните“. Стоят скорые и пожарные помощи», — сказано в сообщении.
В социальных сетях предположили, что причиной стало короткое замыкание проводки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что подробности происшествия уточняются.
У магазина выбиты окна
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