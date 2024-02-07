В Перми произошел пожар в магазине «Магнит». Фото

07 февраля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Пожарные выехали на место происшествия Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в магазине «Магнит» на улице Куйбышева, 159 случился пожар. Фотографию с места происшествия опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Выбиты окна в „Магните“. Стоят скорые и пожарные помощи», — сказано в сообщении. В социальных сетях предположили, что причиной стало короткое замыкание проводки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что подробности происшествия уточняются. У магазина выбиты окна Фото: teleram-канал ЧП Пермь | новости, https://t.me/chp_59_perm

В Перми в магазине «Магнит» на улице Куйбышева, 159 случился пожар. Фотографию с места происшествия опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь | новости». «Выбиты окна в „Магните“. Стоят скорые и пожарные помощи», — сказано в сообщении. В социальных сетях предположили, что причиной стало короткое замыкание проводки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что подробности происшествия уточняются.