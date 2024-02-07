В ХМАО влюбленным устроят свидание в небе и ужин на крыше в День святого Валентина

Влюбленные в ХМАО отметят 14 февраля свиданием в небе и ужином на крыше

07 февраля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО влюбленным устроят ужин на крыше и свидание в небе на 14 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU Организаторы праздников в ХМАО предлагают влюбленным парам необычно отпраздновать День святого Валентина. Например, устроить свидание на крыше или сходить на спектакль для взрослых. О том, где провести время со второй половинкой в разных городах региона, читайте в подборке URA.RU. Сургут



Романтичным подарком для влюбленных в Сургуте может стать как свидание в небе, так и на крыше. Парам предлагают насладиться красотой города с высоты птичьего полета на частном самолете. Альтернативный вариант: теплый шатер на крыше многоэтажки с видом на ночной город. Организаторы обещают устроить свидание с живой музыкой и фотосессией. А любители рукоделия смогут изготовить символ любви из стекла в городской творческой мастерской. Тематическую вечеринку проведут и во дворце искусств «Нефтяник».



Ханты-Мансийск



В День святого Валентина актеры театра кукол покажут в Ханты-Мансийске спектакль «Маленькие истории о любви». Постановка расскажет о внезапных и долгожданных, радостных и застенчивых чувствах. А центр современных горожан «Культштаб» разыграет среди влюбленных свидание с ужином. Также на большом экране городского кинотеатра 14 февраля можно будет посмотреть несколько романтических фильмов. Среди них, например, «Присцилла: Элвис и я» — биография об отношениях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли с его женой.



Нижневартовск



Влюбленные вартовчане смогут побаловать себя свиданием в спа-салоне. Программа на двоих включает массаж, джакузи и сауну. В городском драмтеатре 14 февраля покажут спектакль по мотивам рассказа Антона Чехова «Супруга». Актеры расскажут о непростых отношениях актера и его молодой жены.



Сделать необычное предложение руки и сердца в День святого Валентина помогут водолазы в океанариуме Когалыма. Выразить чувства среди морских обитателей можно с помощью плаката, с которым водолаз погрузится на дно аквариума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организаторы праздников в ХМАО предлагают влюбленным парам необычно отпраздновать День святого Валентина. Например, устроить свидание на крыше или сходить на спектакль для взрослых. О том, где провести время со второй половинкой в разных городах региона, читайте в подборке URA.RU. Сургут Романтичным подарком для влюбленных в Сургуте может стать как свидание в небе, так и на крыше. Парам предлагают насладиться красотой города с высоты птичьего полета на частном самолете. Альтернативный вариант: теплый шатер на крыше многоэтажки с видом на ночной город. Организаторы обещают устроить свидание с живой музыкой и фотосессией. А любители рукоделия смогут изготовить символ любви из стекла в городской творческой мастерской. Тематическую вечеринку проведут и во дворце искусств «Нефтяник». Ханты-Мансийск В День святого Валентина актеры театра кукол покажут в Ханты-Мансийске спектакль «Маленькие истории о любви». Постановка расскажет о внезапных и долгожданных, радостных и застенчивых чувствах. А центр современных горожан «Культштаб» разыграет среди влюбленных свидание с ужином. Также на большом экране городского кинотеатра 14 февраля можно будет посмотреть несколько романтических фильмов. Среди них, например, «Присцилла: Элвис и я» — биография об отношениях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли с его женой. Нижневартовск Влюбленные вартовчане смогут побаловать себя свиданием в спа-салоне. Программа на двоих включает массаж, джакузи и сауну. В городском драмтеатре 14 февраля покажут спектакль по мотивам рассказа Антона Чехова «Супруга». Актеры расскажут о непростых отношениях актера и его молодой жены. Сделать необычное предложение руки и сердца в День святого Валентина помогут водолазы в океанариуме Когалыма. Выразить чувства среди морских обитателей можно с помощью плаката, с которым водолаз погрузится на дно аквариума.