Юбилейным матчем для игрока стала встреча с тульским «АКМ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитник хоккейного клуба «Зауралье» из Кургана Иван Гавриленко сыграл 750-й матч за профессиональную карьеру. Юбилейная игра была проведена против тульского «АКМ». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Защитник Иван Гавриленко сыграл свой 750-й официальный матч в профессиональной карьере. Юбилейной для игрока стала вчерашняя игра против „АКМ“ из Тулы», — говорится на сайте.

За свою карьеру Гавриленко провел 750 матчей в четырех лигах. Из них 487 игр защитник провел в ВХЛ, 191 — в МХЛ. Чуть меньше матчей игроком было проведено в КХЛ. В этой лиге он отыграл 56 матчей. Еще 16 игр сыграл в Первой лиге. Всего в этих играх на счету хоккеиста 218 (63+155) очков.

Профессиональная карьера Гавриленко началась с 2008 года. Хоккеист начинал играть в командах «Металлург-2» и «Стальные Лисы» из Магнитогорска. После четыре года отыграл за новокузнецкий «Металлург». Также несколько сезонов провел в клубах «Сибирь» (Новосибирск), «Сокол» (Красноярск), «Адмирал» (Владивосток) и «Динамо» (Санкт-Петербург). В ХК «Зауралье» выступает с 2022 года. Гавриленко является серебряным и бронзовым призером Чемпионата МХЛ в 2021 и 2012 годах. В 2010 году становился Обладателем Кубка Харламова.