Курган из-за циклона накроет снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, снег, следы животных
8 февраля в Курган придет снегопад Фото:

В Кургане 8 февраля с 17:00 и до 00:00 ожидается снегопад. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Снегопад, который сегодня наблюдался в регионах Урала, был связан с одним и тем же циклоном. В Кургане снегопад был с 12 до 18 часов. Следующие интенсивные осадки ожидаются завтра вечером с 17 часов до полуночи», — рассказал URA.RU Винштейн.

Согласно информации с сайта Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 8 февраля ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов. Днем температура будет от -4 до -6 градусов. Скорость ветра в Кургане составит 7-12 метров в секунду. По Курганской области ветер местами может достигать до 15 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что курганцев после кратковременного потепления ожидало похолодание с гололедицей. Более низкая температура воздуха прогнозировалось на 7 и 8 февраля.

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В Кургане 8 февраля с 17:00 и до 00:00 ожидается снегопад. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Снегопад, который сегодня наблюдался в регионах Урала, был связан с одним и тем же циклоном. В Кургане снегопад был с 12 до 18 часов. Следующие интенсивные осадки ожидаются завтра вечером с 17 часов до полуночи», — рассказал URA.RU Винштейн. Согласно информации с сайта Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 8 февраля ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов. Днем температура будет от -4 до -6 градусов. Скорость ветра в Кургане составит 7-12 метров в секунду. По Курганской области ветер местами может достигать до 15 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что курганцев после кратковременного потепления ожидало похолодание с гололедицей. Более низкая температура воздуха прогнозировалось на 7 и 8 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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