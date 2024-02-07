Пермяки смогут пожаловаться на коллекторов

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
О нарушениях, которые допускают коллекторы, можно сообщить судебным приставам Фото:

Жители Пермского края смогут сообщить о нарушениях в работе коллекторов. Горячая линия пройдет в краевом ГУФССП 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главное управление ФССП по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона. Горячая линия пройдет в управлении 8 февраля», — рассказали в ведомстве.

Все, кто столкнулся с нарушениями в работе коллекторов, могут обратиться в управление по тел: 8(342) 221- 98 — 63. Также в краевом ГУФССП напомнили о еженедельном приеме граждан, который проводит руководитель управления Абдул Алаудинов каждый четверг.

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Жители Пермского края смогут сообщить о нарушениях в работе коллекторов. Горячая линия пройдет в краевом ГУФССП 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главное управление ФССП по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона. Горячая линия пройдет в управлении 8 февраля», — рассказали в ведомстве. Все, кто столкнулся с нарушениями в работе коллекторов, могут обратиться в управление по тел: 8(342) 221- 98 — 63. Также в краевом ГУФССП напомнили о еженедельном приеме граждан, который проводит руководитель управления Абдул Алаудинов каждый четверг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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