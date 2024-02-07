Пермяки смогут пожаловаться на коллекторов

07 февраля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

О нарушениях, которые допускают коллекторы, можно сообщить судебным приставам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Пермского края смогут сообщить о нарушениях в работе коллекторов. Горячая линия пройдет в краевом ГУФССП 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главное управление ФССП по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона. Горячая линия пройдет в управлении 8 февраля», — рассказали в ведомстве. Все, кто столкнулся с нарушениями в работе коллекторов, могут обратиться в управление по тел: 8(342) 221- 98 — 63. Также в краевом ГУФССП напомнили о еженедельном приеме граждан, который проводит руководитель управления Абдул Алаудинов каждый четверг.

Жители Пермского края смогут сообщить о нарушениях в работе коллекторов. Горячая линия пройдет в краевом ГУФССП 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Главное управление ФССП по Пермскому краю в рамках деятельности по защите прав граждан, имеющих просроченную задолженность, от неправомерных действий лиц, занимающихся ее взысканием, принимает меры по выявлению и наказанию нарушителей закона. Горячая линия пройдет в управлении 8 февраля», — рассказали в ведомстве. Все, кто столкнулся с нарушениями в работе коллекторов, могут обратиться в управление по тел: 8(342) 221- 98 — 63. Также в краевом ГУФССП напомнили о еженедельном приеме граждан, который проводит руководитель управления Абдул Алаудинов каждый четверг.