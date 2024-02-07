В центре Екатеринбурга неизвестные похитили водителя и его пассажиров на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, иномарка, зима, буран, вьюга, погода, слякоть, непогода, грязь, снегопад, климат, автотранспорт, февраль
Неизвестные уложили четверых мужчин лицом в асфальт на дороге Фото:

Днем 7 февраля в Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины задержали водителя и пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, уложив их лицом в асфальт. На видео, которое появилось в соцсетях, незаметно, чтобы кто-то из них был в форме силовых ведомств.

На перекрестке «Жигули» нагнали три автомобиля, из которых вышло несколько мужчин. На кадрах видеорегистратора, опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург», заметно, как неизвестные вытаскивают из машины водителя и пассажиров, после чего кладут их лицом в снег и обыскивают, прижимая к автомобилю. После этого мужчин заталкивают в одну из машин.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве ответили, что информация об этом инциденте не поступала.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 7 февраля в Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины задержали водителя и пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, уложив их лицом в асфальт. На видео, которое появилось в соцсетях, незаметно, чтобы кто-то из них был в форме силовых ведомств. На перекрестке «Жигули» нагнали три автомобиля, из которых вышло несколько мужчин. На кадрах видеорегистратора, опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург», заметно, как неизвестные вытаскивают из машины водителя и пассажиров, после чего кладут их лицом в снег и обыскивают, прижимая к автомобилю. После этого мужчин заталкивают в одну из машин. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве ответили, что информация об этом инциденте не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...