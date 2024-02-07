В центре Екатеринбурга неизвестные похитили водителя и его пассажиров на дороге. Видео

07 февраля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Неизвестные уложили четверых мужчин лицом в асфальт на дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Днем 7 февраля в Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины задержали водителя и пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, уложив их лицом в асфальт. На видео, которое появилось в соцсетях, незаметно, чтобы кто-то из них был в форме силовых ведомств. На перекрестке «Жигули» нагнали три автомобиля, из которых вышло несколько мужчин. На кадрах видеорегистратора, опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург», заметно, как неизвестные вытаскивают из машины водителя и пассажиров, после чего кладут их лицом в снег и обыскивают, прижимая к автомобилю. После этого мужчин заталкивают в одну из машин. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве ответили, что информация об этом инциденте не поступала.

Днем 7 февраля в Екатеринбурге на перекрестке Белинского и Большакова неизвестные мужчины задержали водителя и пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, уложив их лицом в асфальт. На видео, которое появилось в соцсетях, незаметно, чтобы кто-то из них был в форме силовых ведомств. На перекрестке «Жигули» нагнали три автомобиля, из которых вышло несколько мужчин. На кадрах видеорегистратора, опубликованных telegram-каналом «Инцидент Екатеринбург», заметно, как неизвестные вытаскивают из машины водителя и пассажиров, после чего кладут их лицом в снег и обыскивают, прижимая к автомобилю. После этого мужчин заталкивают в одну из машин. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. В ведомстве ответили, что информация об этом инциденте не поступала.