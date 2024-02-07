«Курганстальмост» требует через суд 14 млн с фирмы из Татарстана

08 февраля 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Курганский завод взыскивает миллионы с фирмы «РБР 16» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие «Курганстальмост» пытается отсудить свыше 14 млн рублей с компании «РБР 16», которая зарегистрирована в Набережных Челнах (Татарстан). Информация об этом содержится в судебных материалах. «ЗАО „Курганстальмост“ взыскивает 14 млн 571 тысячу рублей с ООО „РБР 16“. Судебное заседание назначено на 26 февраля в Кургане», — говорится в материалах, которые содержатся в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным материалам, финансовые претензии у курганского завода к фирме из Набережных Челнов возникли из-за нарушения договорных обязательств. По данным СБИС, ООО «РБР 16» занимается строительством дорог, мостов и обслуживанием автомагистралей. Выручка фирмы из Татарстана превысила 2,9 млрд рублей за 2022 год. Чистая прибыль ООО «РБР 16» увеличилась на 34% за тот же период и достигла 42,8 млн рублей. Ранее завод «Курганстальмост», которым руководит бизнесмен Дмитрий Парышев, требовал через суд с администрации Кетовского округа свыше 6 млн 819 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. По информации с сайта госзакупок, муниципальный контракт № 5362 от 15.12.2020 года заключался на строительство объекта «Детский сад—ясли с. Большое Чаусово Кетовского района».

Предприятие «Курганстальмост» пытается отсудить свыше 14 млн рублей с компании «РБР 16», которая зарегистрирована в Набережных Челнах (Татарстан). Информация об этом содержится в судебных материалах. «ЗАО „Курганстальмост“ взыскивает 14 млн 571 тысячу рублей с ООО „РБР 16“. Судебное заседание назначено на 26 февраля в Кургане», — говорится в материалах, которые содержатся в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно судебным материалам, финансовые претензии у курганского завода к фирме из Набережных Челнов возникли из-за нарушения договорных обязательств. По данным СБИС, ООО «РБР 16» занимается строительством дорог, мостов и обслуживанием автомагистралей. Выручка фирмы из Татарстана превысила 2,9 млрд рублей за 2022 год. Чистая прибыль ООО «РБР 16» увеличилась на 34% за тот же период и достигла 42,8 млн рублей. Ранее завод «Курганстальмост», которым руководит бизнесмен Дмитрий Парышев, требовал через суд с администрации Кетовского округа свыше 6 млн 819 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. По информации с сайта госзакупок, муниципальный контракт № 5362 от 15.12.2020 года заключался на строительство объекта «Детский сад—ясли с. Большое Чаусово Кетовского района».