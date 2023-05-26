Завод бизнесмена Парышева снова выдвинул иск к мэрии курганской «Рублевки»

27 мая 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Завод бизнесмена Парышева судится с мэрией Кетовского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Завод «Курганстальмост», принадлежащий бизнесмену Дмитрию Парышеву требует через суд с администрации Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») свыше 6 млн 819 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Кетовского муниципального округа и Управления образования администрации Кетовского муниципального округа Курганской области стоимости выполненных по муниципальному контракту № 5362 от 15.12.2020 года работ в сумме 5 млн 085 тысяч 528 рублей, дополнительных работ в размере 1 млн 734 тысячи рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины. Всего: 6 млн 819 тысяч 602 рубля 99 копеек», — указано в документе. По информации с сайта госзакупок, муниципальный контракт № 5362 от 15.12.2020 года заключался на строительство объекта «Детский сад—ясли с. Большое Чаусово Кетовского района». Арбитражный суд Курганской области назначил дело к разбирательству в предварительном заседании суда первой инстанции на 21 июня 2023 года. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» требовало с администрации Кетовского округа более 600 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом была размещена на сайте арбитражного суда Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Курганстальмост», принадлежащий бизнесмену Дмитрию Парышеву требует через суд с администрации Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») свыше 6 млн 819 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Кетовского муниципального округа и Управления образования администрации Кетовского муниципального округа Курганской области стоимости выполненных по муниципальному контракту № 5362 от 15.12.2020 года работ в сумме 5 млн 085 тысяч 528 рублей, дополнительных работ в размере 1 млн 734 тысячи рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины. Всего: 6 млн 819 тысяч 602 рубля 99 копеек», — указано в документе. По информации с сайта госзакупок, муниципальный контракт № 5362 от 15.12.2020 года заключался на строительство объекта «Детский сад—ясли с. Большое Чаусово Кетовского района». Арбитражный суд Курганской области назначил дело к разбирательству в предварительном заседании суда первой инстанции на 21 июня 2023 года. Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» требовало с администрации Кетовского округа более 600 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом была размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.