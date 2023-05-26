Завод бизнесмена Парышева снова выдвинул иск к мэрии курганской «Рублевки»

Завод «Курганстальмост», принадлежащий бизнесмену Дмитрию Парышеву требует через суд с администрации Кетовского округа (так называемой курганской «Рублевки») свыше 6 млн 819 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.
«ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Кетовского муниципального округа и Управления образования администрации Кетовского муниципального округа Курганской области стоимости выполненных по муниципальному контракту № 5362 от 15.12.2020 года работ в сумме 5 млн 085 тысяч 528 рублей, дополнительных работ в размере 1 млн 734 тысячи рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины. Всего: 6 млн 819 тысяч 602 рубля 99 копеек», — указано в документе.
По информации с сайта госзакупок, муниципальный контракт № 5362 от 15.12.2020 года заключался на строительство объекта «Детский сад—ясли с. Большое Чаусово Кетовского района». Арбитражный суд Курганской области назначил дело к разбирательству в предварительном заседании суда первой инстанции на 21 июня 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что предприятие «Курганстальмост» требовало с администрации Кетовского округа более 600 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом была размещена на сайте арбитражного суда Курганской области.
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