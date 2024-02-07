Вечером 7 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель пассажирского автобуса столкнулся с трамваем, следующим в депо. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Информация об этом появилась в сети.
«Водитель автобуса не заметил трамвай. В момент ДТП трамвай был пустой, следовал в трамвайное депо, а вот в автобусе находилось четыре пассажира. Один из пассажиров пострадал — мужчина, сидевший сразу за водителем, рассек бровь о поручень автобуса в момент столкновения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель трамвая вызвала на место ДТП автоинспекторов. Выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшему пассажиру госпитализация не потребовалась.
Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» (https://t.me/incident_tagil/18885)
Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» (https://t.me/incident_tagil/18885)
Вечером 7 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель пассажирского автобуса столкнулся с трамваем, следующим в депо. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Информация об этом появилась в сети. «Водитель автобуса не заметил трамвай. В момент ДТП трамвай был пустой, следовал в трамвайное депо, а вот в автобусе находилось четыре пассажира. Один из пассажиров пострадал — мужчина, сидевший сразу за водителем, рассек бровь о поручень автобуса в момент столкновения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Водитель трамвая вызвала на место ДТП автоинспекторов. Выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшему пассажиру госпитализация не потребовалась.