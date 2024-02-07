07 февраля 2024

В Нижнем Тагиле автобус протаранил трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидец рассказал, что водитель автобуса не заметил трамвай (архивное фото) Фото:

Вечером 7 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель пассажирского автобуса столкнулся с трамваем, следующим в депо. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Информация об этом появилась в сети.

«Водитель автобуса не заметил трамвай. В момент ДТП трамвай был пустой, следовал в трамвайное депо, а вот в автобусе находилось четыре пассажира. Один из пассажиров пострадал — мужчина, сидевший сразу за водителем, рассек бровь о поручень автобуса в момент столкновения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель трамвая вызвала на место ДТП автоинспекторов. Выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшему пассажиру госпитализация не потребовалась.

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Вечером 7 февраля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель пассажирского автобуса столкнулся с трамваем, следующим в депо. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса. Информация об этом появилась в сети. «Водитель автобуса не заметил трамвай. В момент ДТП трамвай был пустой, следовал в трамвайное депо, а вот в автобусе находилось четыре пассажира. Один из пассажиров пострадал — мужчина, сидевший сразу за водителем, рассек бровь о поручень автобуса в момент столкновения», — сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Водитель трамвая вызвала на место ДТП автоинспекторов. Выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшему пассажиру госпитализация не потребовалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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