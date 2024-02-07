«Коммерсант»: еще в одном регионе РФ снизят тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС

«Коммерсант»: в Иркутской области после замечания ФАС снизят тарифы

08 февраля 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Регионы снижают тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU По решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) властям Иркутской области придется снизить тарифы на электроэнергию. Об этом говорится в документе ФАС. «ФАС после проверки иркутских решений установила, что доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения в регионе составит 8,029 млрд рублей на 2024 год. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством РФ, составляет 5,73 млрд рублей. Власти Иркутской области обязаны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес в 2,3 млрд рублей за счет регионального бюджета, но они этого не сделали», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение ФАС. Ранее тарифные органы Свердловской , Новгородской, Псковской областей, а также Приморского и Хабаровского краев снизили тарифы на электроэнергию. Это произошло после замечания антимонопольщиков.

По решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) властям Иркутской области придется снизить тарифы на электроэнергию. Об этом говорится в документе ФАС. «ФАС после проверки иркутских решений установила, что доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения в регионе составит 8,029 млрд рублей на 2024 год. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством РФ, составляет 5,73 млрд рублей. Власти Иркутской области обязаны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес в 2,3 млрд рублей за счет регионального бюджета, но они этого не сделали», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение ФАС. Ранее тарифные органы Свердловской, Новгородской, Псковской областей, а также Приморского и Хабаровского краев снизили тарифы на электроэнергию. Это произошло после замечания антимонопольщиков.