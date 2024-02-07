07 февраля 2024

«Коммерсант»: еще в одном регионе РФ снизят тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС

«Коммерсант»: в Иркутской области после замечания ФАС снизят тарифы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, провода, электрическая проводка, счетчик электроэнергии
Регионы снижают тарифы на электроэнергию после замечаний ФАС Фото:

По решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) властям Иркутской области придется снизить тарифы на электроэнергию. Об этом говорится в документе ФАС.

«ФАС после проверки иркутских решений установила, что доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения в регионе составит 8,029 млрд рублей на 2024 год. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством РФ, составляет 5,73 млрд рублей. Власти Иркутской области обязаны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес в 2,3 млрд рублей за счет регионального бюджета, но они этого не сделали», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение ФАС.

Ранее тарифные органы Свердловской, Новгородской, Псковской областей, а также Приморского и Хабаровского краев снизили тарифы на электроэнергию. Это произошло после замечания антимонопольщиков.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) властям Иркутской области придется снизить тарифы на электроэнергию. Об этом говорится в документе ФАС. «ФАС после проверки иркутских решений установила, что доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения в регионе составит 8,029 млрд рублей на 2024 год. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством РФ, составляет 5,73 млрд рублей. Власти Иркутской области обязаны компенсировать избыточную нагрузку на бизнес в 2,3 млрд рублей за счет регионального бюджета, но они этого не сделали», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение ФАС. Ранее тарифные органы Свердловской, Новгородской, Псковской областей, а также Приморского и Хабаровского краев снизили тарифы на электроэнергию. Это произошло после замечания антимонопольщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...