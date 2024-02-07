Пособия для жителей Челябинской области с 1 февраля повысили на 7,4%

08 февраля 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Пособия челябинцам повысили с февраля 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы, получающие пособия, с 1 февраля будут получать их в увеличенном размере. Индексация составила 7,4%, она ровна величине официального показателя инфляции за 2023 год, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Пособия для жителей Челябинской области с 1 февраля повысили на 7,4%. Февральское повышение коснулось людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы», — сообщили в пресс-службе. Также в КСП региона сообщили, после индексации с 1 февраля 2024 года, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 24 604 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет— 9 227 рублей, единовременное пособие беременной жене призывника — 38 963 рублей, ежемесячное пособие на ребенка призывника до трех лет — 16 698 рублей, единовременное пособие при передаче ребенка в семью — 24 604 рубля. Единовременное пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью, старше 7 лет, братьев и сестер проиндексировано до 187 996 рублей, а размер минимального пособия по безработице составляет 1 611, максимальный — 13 738 рублей за три месяца, 5 тысяч 370 рублей еще три месяца. Пособие на погребение — 8 370 рублей. Также единовременную денежную выплату инвалиды I группы будут получать теперь в размере 5 324 рублей, для II группы — 3 802 рубля, для III группы — 3 44 рубля. Единовременная денежная выплата для детей с инвалидностью составляет теперь 3 802 рубля. Индексируется также размер материнского капитала. Максимальное повышение произошло у южноуральцев, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма выросла на 43 400 рублей. На первого ребенка теперь выделяют 630 рублей. На второго ребенка государство дает 833 тысячи рублей, увеличение составило 57 400 рублей. При этом в случае, если часть средств была потрачена, остальную сумму государство проиндексирует. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы, получающие пособия, с 1 февраля будут получать их в увеличенном размере. Индексация составила 7,4%, она ровна величине официального показателя инфляции за 2023 год, сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Пособия для жителей Челябинской области с 1 февраля повысили на 7,4%. Февральское повышение коснулось людей с ограниченными возможностями, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы», — сообщили в пресс-службе. Также в КСП региона сообщили, после индексации с 1 февраля 2024 года, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 24 604 рубля, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет— 9 227 рублей, единовременное пособие беременной жене призывника — 38 963 рублей, ежемесячное пособие на ребенка призывника до трех лет — 16 698 рублей, единовременное пособие при передаче ребенка в семью — 24 604 рубля. Единовременное пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью, старше 7 лет, братьев и сестер проиндексировано до 187 996 рублей, а размер минимального пособия по безработице составляет 1 611, максимальный — 13 738 рублей за три месяца, 5 тысяч 370 рублей еще три месяца. Пособие на погребение — 8 370 рублей. Также единовременную денежную выплату инвалиды I группы будут получать теперь в размере 5 324 рублей, для II группы — 3 802 рубля, для III группы — 3 44 рубля. Единовременная денежная выплата для детей с инвалидностью составляет теперь 3 802 рубля. Индексируется также размер материнского капитала. Максимальное повышение произошло у южноуральцев, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма выросла на 43 400 рублей. На первого ребенка теперь выделяют 630 рублей. На второго ребенка государство дает 833 тысячи рублей, увеличение составило 57 400 рублей. При этом в случае, если часть средств была потрачена, остальную сумму государство проиндексирует.