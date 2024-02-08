Британия утилизирует медицинское оборудование, несмотря на запрос Украины

08 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Украина запрашивала 2000 респираторов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство Великобритании в следующем месяце собирается утилизировать весь запас оборудования для интенсивной терапии при пандемии COVID-19, несмотря на просьбу Украины отправить им 2000 респираторов. Об этом сообщает Financial Times. «Никакого стратегического резерва на случай возможной будущей пандемии не создается. И таким странам, как Украина, которые отчаянно в нем (оборудовании) нуждаются, в этом отказывают», — пишет FT. На Украине центры реабилитации для пострадавших нуждаются в аппаратах для интенсивной терапии при COVID-19. В течение января в стране было выявлено 42 случая заражения подвариантом коронавируса «Дженни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Со 2 октября по 21 января 2024 года на Украине зарегистрировано 133 724 случая COVID-19: 684 со смертельным исходом, в том числе четыре среди детей.

Правительство Великобритании в следующем месяце собирается утилизировать весь запас оборудования для интенсивной терапии при пандемии COVID-19, несмотря на просьбу Украины отправить им 2000 респираторов. Об этом сообщает Financial Times. «Никакого стратегического резерва на случай возможной будущей пандемии не создается. И таким странам, как Украина, которые отчаянно в нем (оборудовании) нуждаются, в этом отказывают», — пишет FT. На Украине центры реабилитации для пострадавших нуждаются в аппаратах для интенсивной терапии при COVID-19. В течение января в стране было выявлено 42 случая заражения подвариантом коронавируса «Дженни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Со 2 октября по 21 января 2024 года на Украине зарегистрировано 133 724 случая COVID-19: 684 со смертельным исходом, в том числе четыре среди детей.