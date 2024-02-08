Британия утилизирует медицинское оборудование, несмотря на запрос Украины

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Украина запрашивала 2000 респираторов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство Великобритании в следующем месяце собирается утилизировать весь запас оборудования для интенсивной терапии при пандемии COVID-19, несмотря на просьбу Украины отправить им 2000 респираторов. Об этом сообщает Financial Times.

«Никакого стратегического резерва на случай возможной будущей пандемии не создается. И таким странам, как Украина, которые отчаянно в нем (оборудовании) нуждаются, в этом отказывают», — пишет FT.

На Украине центры реабилитации для пострадавших нуждаются в аппаратах для интенсивной терапии при COVID-19. В течение января в стране было выявлено 42 случая заражения подвариантом коронавируса «Дженни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Со 2 октября по 21 января 2024 года на Украине зарегистрировано 133 724 случая COVID-19: 684 со смертельным исходом, в том числе четыре среди детей.

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Правительство Великобритании в следующем месяце собирается утилизировать весь запас оборудования для интенсивной терапии при пандемии COVID-19, несмотря на просьбу Украины отправить им 2000 респираторов. Об этом сообщает Financial Times. «Никакого стратегического резерва на случай возможной будущей пандемии не создается. И таким странам, как Украина, которые отчаянно в нем (оборудовании) нуждаются, в этом отказывают», — пишет FT. На Украине центры реабилитации для пострадавших нуждаются в аппаратах для интенсивной терапии при COVID-19. В течение января в стране было выявлено 42 случая заражения подвариантом коронавируса «Дженни». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Со 2 октября по 21 января 2024 года на Украине зарегистрировано 133 724 случая COVID-19: 684 со смертельным исходом, в том числе четыре среди детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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