В городе ХМАО перекроют дороги из-за антитеррористических учений

В Излучинске Нижневартовского района перекроют дороги на улицах Пионерской и Таежной из-за проведения антитеррористических учений. Движение будет ограничено с 13 до 15 часов.
«В связи с проведением учений в пгт Излучинск с 13:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Пионерной, Таежной. На учениях будут отрабатываться действия при „угрозах террористического характера“», — сообщил в telegram-канале отдел общественной безопасности администрации Нижневартовского района.
Учения организует оперативная группа района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, органов исполнительной власти и других ведомств. Жителей города попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут движения.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.