07 февраля 2024

В городе ХМАО перекроют дороги из-за антитеррористических учений

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Обстановка вокруг Среднеуральского монастыря после штурма. Екатеринбург, перекрытие дороги, полиция, оцепление, омон, среднеуральский монастырь
В Излучинске проведут антитеррористические учения Фото:

В Излучинске Нижневартовского района перекроют дороги на улицах Пионерской и Таежной из-за проведения антитеррористических учений. Движение будет ограничено с 13 до 15 часов.

«В связи с проведением учений в пгт Излучинск с 13:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Пионерной, Таежной. На учениях будут отрабатываться действия при „угрозах террористического характера“», — сообщил в telegram-канале отдел общественной безопасности администрации Нижневартовского района.

Учения организует оперативная группа района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, органов исполнительной власти и других ведомств. Жителей города попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут движения.

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В Излучинске Нижневартовского района перекроют дороги на улицах Пионерской и Таежной из-за проведения антитеррористических учений. Движение будет ограничено с 13 до 15 часов. «В связи с проведением учений в пгт Излучинск с 13:00 до 15:00 будет частично ограничено движение транспорта по улицам Пионерной, Таежной. На учениях будут отрабатываться действия при „угрозах террористического характера“», — сообщил в telegram-канале отдел общественной безопасности администрации Нижневартовского района. Учения организует оперативная группа района. В тренировке примут участие сотрудники полиции, органов исполнительной власти и других ведомств. Жителей города попросили отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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