Дмитрий Артюхов встретился с новым руководителем Сбера ЯНАО ЛобановымФото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
Дмитрию Артюхову представили нового главу ямальского отделения Сбера Дмитрия Лобанова (слева)
Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.