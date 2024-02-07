07 февраля 2024

Артюхову представили нового руководителя отделения Сбера в ЯНАО. Фото

Новым руководителем отделения Сбера в ЯНАО стал Дмитрий Лобанов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов встретился с новым руководителем Сбера ЯНАО Лобановым Фото:

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

Дмитрию Артюхову представили нового главу ямальского отделения Сбера Дмитрия Лобанова (слева)
Дмитрию Артюхову представили нового главу ямальского отделения Сбера Дмитрия Лобанова (слева)
Фото:

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Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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