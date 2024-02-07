Артюхову представили нового руководителя отделения Сбера в ЯНАО. Фото

Новым руководителем отделения Сбера в ЯНАО стал Дмитрий Лобанов

08 февраля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов встретился с новым руководителем Сбера ЯНАО Лобановым Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения. Дмитрию Артюхову представили нового главу ямальского отделения Сбера Дмитрия Лобанова (слева) Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову представили нового руководителя ямальского отделения Сбера, которым стал Дмитрий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Губернатор округа Дмитрий Артюхов провел встречу с новым управляющим Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Дмитрием Лобановым. Нового руководителя главе региона представил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Губернатор отметил, что у кредитной организации и правительства округа есть много точек соприкосновения. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения качества банковских услуг для населения региона, реализация совместных проектов и инвестиционных программ, развитие в округе технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.