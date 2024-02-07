07 февраля 2024

Житель ХМАО получил ожоги после взрыва баллона

© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс установки задвижек большого диаметра на очистных сооружениях водопровода «Арбинка». Курган, газ, пропан, газовый баллон, баллон с газом, балллон
Мужчина получил химические ожоги первой степени Фото:

Житель Сургута пострадал от взрыва баллона с химическим веществом. Мужчина получил обширные ожоги и попал в радиус воздействия взрывной волны, однако остался жив. Информацию об этом пресс-служба Сургутской станции скорой медицинской помощи опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

«Выяснилось, что во время нагрева жидкого раствора пенополиуретана, произошел взрыв баллона. Капли жидкости облили мужчине лицо, шею, верхнюю часть грудной клетки. Он получил обширные химические ожоги 1 степени. <…> Бригадой СМП была оказана медицинская помощь. Пациент в стабильном состоянии был доставлен в приемное отделение», — сообщили в публикации.

В момент прибытия скорой на место происшествия, мужчина был в сознании. Он пояснил, что после взрыва баллона его отбросило взрывной волной в сторону.

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Житель Сургута пострадал от взрыва баллона с химическим веществом. Мужчина получил обширные ожоги и попал в радиус воздействия взрывной волны, однако остался жив. Информацию об этом пресс-служба Сургутской станции скорой медицинской помощи опубликовала в соцсети «ВКонтакте». «Выяснилось, что во время нагрева жидкого раствора пенополиуретана, произошел взрыв баллона. Капли жидкости облили мужчине лицо, шею, верхнюю часть грудной клетки. Он получил обширные химические ожоги 1 степени. <…> Бригадой СМП была оказана медицинская помощь. Пациент в стабильном состоянии был доставлен в приемное отделение», — сообщили в публикации. В момент прибытия скорой на место происшествия, мужчина был в сознании. Он пояснил, что после взрыва баллона его отбросило взрывной волной в сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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