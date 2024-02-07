Житель ХМАО получил ожоги после взрыва баллона

Житель Сургута пострадал от взрыва баллона с химическим веществом. Мужчина получил обширные ожоги и попал в радиус воздействия взрывной волны, однако остался жив. Информацию об этом пресс-служба Сургутской станции скорой медицинской помощи опубликовала в соцсети «ВКонтакте».
«Выяснилось, что во время нагрева жидкого раствора пенополиуретана, произошел взрыв баллона. Капли жидкости облили мужчине лицо, шею, верхнюю часть грудной клетки. Он получил обширные химические ожоги 1 степени. <…> Бригадой СМП была оказана медицинская помощь. Пациент в стабильном состоянии был доставлен в приемное отделение», — сообщили в публикации.
В момент прибытия скорой на место происшествия, мужчина был в сознании. Он пояснил, что после взрыва баллона его отбросило взрывной волной в сторону.
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