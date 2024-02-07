В ЯНАО предприниматель украл из окружного бюджета почти миллион рублей

Прокуратура ЯНАО выявила крупное хищение при реализации нацпроекта

08 февраля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Поставщик социальных услуг из Салехарда присвоил миллион рублей из бюджета округа Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) поставщик социальных услуг незаконно присвоил более 900 тысяч рублей из окружного бюджета при реализации национального проекта «Демография». В отношении его возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Салехарда провела проверку в отношении поставщика социальных услуг, который из бюджета автономного округа получил субсидию на оказание услуг нуждающемуся гражданину. [После он] умышленно, из корыстных побуждений, предоставил в уполномоченный орган фиктивную отчетность. Незаконно полученными из бюджета округа средствами в сумме более 900 тысяч рублей, распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. От источников URA.RU стало известно, что предприниматель, оказывающий социальные услуги, незаконно оформил документы о нуждаемости на близкого родственника, который не проживал на территории округа. Для реализации этих услуг в рамках национального проекта «Демография» поставщик получил субсидию из бюджета округа. Мошенническая схема вскрылась при проведении прокурорской проверки, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

В Салехарде (ЯНАО) поставщик социальных услуг незаконно присвоил более 900 тысяч рублей из окружного бюджета при реализации национального проекта «Демография». В отношении его возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Салехарда провела проверку в отношении поставщика социальных услуг, который из бюджета автономного округа получил субсидию на оказание услуг нуждающемуся гражданину. [После он] умышленно, из корыстных побуждений, предоставил в уполномоченный орган фиктивную отчетность. Незаконно полученными из бюджета округа средствами в сумме более 900 тысяч рублей, распорядился по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. От источников URA.RU стало известно, что предприниматель, оказывающий социальные услуги, незаконно оформил документы о нуждаемости на близкого родственника, который не проживал на территории округа. Для реализации этих услуг в рамках национального проекта «Демография» поставщик получил субсидию из бюджета округа. Мошенническая схема вскрылась при проведении прокурорской проверки, полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».