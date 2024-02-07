07 февраля 2024

Как жители ЯНАО пытаются разбогатеть на продаже «счастливых» купюр. Скриншот

Банкноты из популярных серий ямальцы пытаются продать за миллионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Кассовый зал Госбанка России, прием и сдача денег из коммерческих банков. Челябинск, футбол, купюры, деньги, наличные, 100 рублей
Стоимость одной банкноты может оцениваться продавцами до 1,5 млн рублей Фото:

Все больше жителей ЯНАО вовлекается в продажи бумажных денег, которые считают коллекционными. Стоимость одной банкноты с красивыми номерами может оцениваться начинающими нумизматами от 100 до 1,5 млн рублей, следует из данных продаж на сайте объявлений «Авито». Особую популярность у продажников приобрели купюры из серии «Олимпиада в Сочи 2014».

«Торг минимальный!!! По-моему, недорого, я цену вижу так. Мои купюры в идеале. Есть и подороже продают одну купюру. Я продаю четыре штуки за такую цену», — комментирует стоимость своих купюр продавец на «Авито» из г. Лабытнанги. Четыре 100-рублевые банкноты из серии «Олимпиада в Сочи 2014» он продает за пять млн рублей.

По данным сайта «CennyeMonety.ru», купюры серии «Олимпиада в Сочи» оцениваются нумизматами в 200-400 рублей за экземпляр. Банкноту с красивыми номерами можно попробовать продать за 1350 рублей. Пятирублевые бумажные деньги на разных сайтах можно приобрести от 30 до 315 рублей.

Продавец из г. Лабытнанги оценивает четыре купюры из серии «Олимпиада в Сочи 2014» в пять млн рублей.
Продавец из г. Лабытнанги оценивает четыре купюры из серии «Олимпиада в Сочи 2014» в пять млн рублей.

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Все больше жителей ЯНАО вовлекается в продажи бумажных денег, которые считают коллекционными. Стоимость одной банкноты с красивыми номерами может оцениваться начинающими нумизматами от 100 до 1,5 млн рублей, следует из данных продаж на сайте объявлений «Авито». Особую популярность у продажников приобрели купюры из серии «Олимпиада в Сочи 2014». «Торг минимальный!!! По-моему, недорого, я цену вижу так. Мои купюры в идеале. Есть и подороже продают одну купюру. Я продаю четыре штуки за такую цену», — комментирует стоимость своих купюр продавец на «Авито» из г. Лабытнанги. Четыре 100-рублевые банкноты из серии «Олимпиада в Сочи 2014» он продает за пять млн рублей. По данным сайта «CennyeMonety.ru», купюры серии «Олимпиада в Сочи» оцениваются нумизматами в 200-400 рублей за экземпляр. Банкноту с красивыми номерами можно попробовать продать за 1350 рублей. Пятирублевые бумажные деньги на разных сайтах можно приобрести от 30 до 315 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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