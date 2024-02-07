Все больше жителей ЯНАО вовлекается в продажи бумажных денег, которые считают коллекционными. Стоимость одной банкноты с красивыми номерами может оцениваться начинающими нумизматами от 100 до 1,5 млн рублей, следует из данных продаж на сайте объявлений «Авито». Особую популярность у продажников приобрели купюры из серии «Олимпиада в Сочи 2014».
«Торг минимальный!!! По-моему, недорого, я цену вижу так. Мои купюры в идеале. Есть и подороже продают одну купюру. Я продаю четыре штуки за такую цену», — комментирует стоимость своих купюр продавец на «Авито» из г. Лабытнанги. Четыре 100-рублевые банкноты из серии «Олимпиада в Сочи 2014» он продает за пять млн рублей.
По данным сайта «CennyeMonety.ru», купюры серии «Олимпиада в Сочи» оцениваются нумизматами в 200-400 рублей за экземпляр. Банкноту с красивыми номерами можно попробовать продать за 1350 рублей. Пятирублевые бумажные деньги на разных сайтах можно приобрести от 30 до 315 рублей.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.