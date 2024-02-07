В магазинах Тюмени появились яйца с провокационной рекламой. Скрин

08 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

В «провокационной» упаковке продаются отборный яйца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменских магазинах появились упаковки яиц, на которых изображена пышногрудая девушка с надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов. «Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 227 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов. Из продукции, представленной на сайте производства, помимо этой, есть упаковка, где изображен обнаженный мужчина с аналогичной надписью. Такую упаковку горожане заметили в магазинах Екатеринбурга. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость яиц опустилась до 75 рублей. Такую стоимость местные магазины предлагают за шесть штук в упаковке. Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени Скрин с приложения по доставке продуктов

В тюменских магазинах появились упаковки яиц, на которых изображена пышногрудая девушка с надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов. «Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 227 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов. Из продукции, представленной на сайте производства, помимо этой, есть упаковка, где изображен обнаженный мужчина с аналогичной надписью. Такую упаковку горожане заметили в магазинах Екатеринбурга. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость яиц опустилась до 75 рублей. Такую стоимость местные магазины предлагают за шесть штук в упаковке.