07 февраля 2024

В магазинах Тюмени появились яйца с провокационной рекламой. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
В «провокационной» упаковке продаются отборный яйца Фото:

В тюменских магазинах появились упаковки яиц, на которых изображена пышногрудая девушка с надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов.

«Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 227 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов.

Из продукции, представленной на сайте производства, помимо этой, есть упаковка, где изображен обнаженный мужчина с аналогичной надписью. Такую упаковку горожане заметили в магазинах Екатеринбурга.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость яиц опустилась до 75 рублей. Такую стоимость местные магазины предлагают за шесть штук в упаковке.

Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени
Такая упаковка яиц продается в одном из супермаркетов Тюмени

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В тюменских магазинах появились упаковки яиц, на которых изображена пышногрудая девушка с надписью «размер имеет значение» и «все дело в яйцах». Информация о продукции размещена на сервисе заказа продуктов. «Яйцо куриное, МАХ, СО, 20 штук. Стоимость: 227 рублей, 99 копеек», — указано в приложении по доставке продуктов. Из продукции, представленной на сайте производства, помимо этой, есть упаковка, где изображен обнаженный мужчина с аналогичной надписью. Такую упаковку горожане заметили в магазинах Екатеринбурга. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени стоимость яиц опустилась до 75 рублей. Такую стоимость местные магазины предлагают за шесть штук в упаковке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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