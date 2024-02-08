Члены экипажа Ил-76 получили Ордена Мужества посмертно

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Ил-76 был сбит над Белгородской областью Фото:

Экипаж сбитого военного самолета Ил-76 наградили посмертно. Родные погибших получили Ордена Мужества.

«Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ил-76 был сбит 26 января.

Военный самолет был сбит из ЗРК Patriot. Ракета была направлена из Харьковской области. Ил-76 перевозил пленных украинцев для обмена.

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Экипаж сбитого военного самолета Ил-76 наградили посмертно. Родные погибших получили Ордена Мужества. «Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ил-76 был сбит 26 января. Военный самолет был сбит из ЗРК Patriot. Ракета была направлена из Харьковской области. Ил-76 перевозил пленных украинцев для обмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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