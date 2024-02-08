Члены экипажа Ил-76 получили Ордена Мужества посмертно

Ил-76 был сбит над Белгородской областью
Экипаж сбитого военного самолета Ил-76 наградили посмертно. Родные погибших получили Ордена Мужества.
«Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа Ил-76», — сообщает корреспондент РИА Новости. Ил-76 был сбит 26 января.
Военный самолет был сбит из ЗРК Patriot. Ракета была направлена из Харьковской области. Ил-76 перевозил пленных украинцев для обмена.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.