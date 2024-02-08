Физкультуру и спорт в России будут развивать с помощью искусственного интеллекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День физкультурника - 2014. Тюмень, физкультура, спорт, здоровый образ жизни, зож, отжимания на брусьях, гимнастика
В России введут электронные паспорта спортсменов и ускорят присвоение разрядов Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года. Это подразумевает внедрение электронных паспортов спортсменов и ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов с помощью искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства.

«В рамках стратегического направления предполагается реализация нескольких проектов. Один из них подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки через портал госуслуг», — отмечается в сообщении.

К 2028 году все заявления о приеме должны приниматься в электронном виде. Внедрение электронных паспортов спортсменов завершится к 2027 году, документы должны сделать более эффективным отбор талантливой молодежи. Полный перевод в цифру процесса присвоения спортивных званий и спортивных разрядов должен произойти к 2030 году. Кроме того, как отмечается в сообщении, к 2024 году у всех россиян появится возможность записаться на сдачу нормативов ГТО с помощью портала госуслуг.

Ранее сообщалось, что правительство РФ продолжит реформы цифровизации России. Достигнуты почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года. Это подразумевает внедрение электронных паспортов спортсменов и ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов с помощью искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства. «В рамках стратегического направления предполагается реализация нескольких проектов. Один из них подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки через портал госуслуг», — отмечается в сообщении. К 2028 году все заявления о приеме должны приниматься в электронном виде. Внедрение электронных паспортов спортсменов завершится к 2027 году, документы должны сделать более эффективным отбор талантливой молодежи. Полный перевод в цифру процесса присвоения спортивных званий и спортивных разрядов должен произойти к 2030 году. Кроме того, как отмечается в сообщении, к 2024 году у всех россиян появится возможность записаться на сдачу нормативов ГТО с помощью портала госуслуг. Ранее сообщалось, что правительство РФ продолжит реформы цифровизации России. Достигнуты почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...