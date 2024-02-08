Физкультуру и спорт в России будут развивать с помощью искусственного интеллекта

08 февраля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В России введут электронные паспорта спортсменов и ускорят присвоение разрядов Фото: Николай Бастриков © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года. Это подразумевает внедрение электронных паспортов спортсменов и ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов с помощью искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства. «В рамках стратегического направления предполагается реализация нескольких проектов. Один из них подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки через портал госуслуг», — отмечается в сообщении. К 2028 году все заявления о приеме должны приниматься в электронном виде. Внедрение электронных паспортов спортсменов завершится к 2027 году, документы должны сделать более эффективным отбор талантливой молодежи. Полный перевод в цифру процесса присвоения спортивных званий и спортивных разрядов должен произойти к 2030 году. Кроме того, как отмечается в сообщении, к 2024 году у всех россиян появится возможность записаться на сдачу нормативов ГТО с помощью портала госуслуг. Ранее сообщалось, что правительство РФ продолжит реформы цифровизации России. Достигнуты почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года. Это подразумевает внедрение электронных паспортов спортсменов и ускорение процесса присвоения спортивных званий и разрядов с помощью искусственного интеллекта, сообщается на сайте правительства. «В рамках стратегического направления предполагается реализация нескольких проектов. Один из них подразумевает возможность полного перехода на электронную запись детей в спортшколы и другие организации спортивной подготовки через портал госуслуг», — отмечается в сообщении. К 2028 году все заявления о приеме должны приниматься в электронном виде. Внедрение электронных паспортов спортсменов завершится к 2027 году, документы должны сделать более эффективным отбор талантливой молодежи. Полный перевод в цифру процесса присвоения спортивных званий и спортивных разрядов должен произойти к 2030 году. Кроме того, как отмечается в сообщении, к 2024 году у всех россиян появится возможность записаться на сдачу нормативов ГТО с помощью портала госуслуг. Ранее сообщалось, что правительство РФ продолжит реформы цифровизации России. Достигнуты почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика».