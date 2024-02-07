07 февраля 2024

В Перми продают верблюжонка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., верблюд, животные
Верблюжонок родился на ферме в Перми Фото:

В Перми выставили на продажу детеныша верблюда. Малышу исполнилось девять месяцев. Хозяева готовы отдать его за 100 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито».

«Продается двугорбый верблюд мальчик, контактный, добрый, здоровый. На верблюжьем молоке сидит, мамку сосет, ест сено, сеннаж, овощи, зерносмесь», — пишет продавец.

Верблюжонок родился под Пермью на ферме в деревне Заосиново, где живут его родители. Верблюдица стала малышу хорошей мамой. Она выкормила его и защищала. Хозяева вынуждены отдать детеныша, потому что он будет конфликтовать и драться с отцом, когда вырастет. Уточняется, что верблюжонка выставили на продажу 7 февраля, а 8 февраля уже нашлись покупатели. Его планируют забрать в частный зоопарк в Чусовом, пишет 59.ru со ссылкой на хозяйку верблюжонка Елену.

Верблюжонок контактный и милый
Верблюжонок контактный и милый

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В Перми выставили на продажу детеныша верблюда. Малышу исполнилось девять месяцев. Хозяева готовы отдать его за 100 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается двугорбый верблюд мальчик, контактный, добрый, здоровый. На верблюжьем молоке сидит, мамку сосет, ест сено, сеннаж, овощи, зерносмесь», — пишет продавец. Верблюжонок родился под Пермью на ферме в деревне Заосиново, где живут его родители. Верблюдица стала малышу хорошей мамой. Она выкормила его и защищала. Хозяева вынуждены отдать детеныша, потому что он будет конфликтовать и драться с отцом, когда вырастет. Уточняется, что верблюжонка выставили на продажу 7 февраля, а 8 февраля уже нашлись покупатели. Его планируют забрать в частный зоопарк в Чусовом, пишет 59.ru со ссылкой на хозяйку верблюжонка Елену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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