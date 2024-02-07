В Перми продают верблюжонка. Фото

08 февраля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Верблюжонок родился на ферме в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми выставили на продажу детеныша верблюда. Малышу исполнилось девять месяцев. Хозяева готовы отдать его за 100 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается двугорбый верблюд мальчик, контактный, добрый, здоровый. На верблюжьем молоке сидит, мамку сосет, ест сено, сеннаж, овощи, зерносмесь», — пишет продавец. Верблюжонок родился под Пермью на ферме в деревне Заосиново, где живут его родители. Верблюдица стала малышу хорошей мамой. Она выкормила его и защищала. Хозяева вынуждены отдать детеныша, потому что он будет конфликтовать и драться с отцом, когда вырастет. Уточняется, что верблюжонка выставили на продажу 7 февраля, а 8 февраля уже нашлись покупатели. Его планируют забрать в частный зоопарк в Чусовом, пишет 59.ru со ссылкой на хозяйку верблюжонка Елену. Верблюжонок контактный и милый Фото с сайта «Авито», https://www.avito.ru/perm/drugie_zhivotnye/verblyuzhenok_9mes_3803496437

В Перми выставили на продажу детеныша верблюда. Малышу исполнилось девять месяцев. Хозяева готовы отдать его за 100 тысяч рублей, сказано в объявлении на сайте «Авито». «Продается двугорбый верблюд мальчик, контактный, добрый, здоровый. На верблюжьем молоке сидит, мамку сосет, ест сено, сеннаж, овощи, зерносмесь», — пишет продавец. Верблюжонок родился под Пермью на ферме в деревне Заосиново, где живут его родители. Верблюдица стала малышу хорошей мамой. Она выкормила его и защищала. Хозяева вынуждены отдать детеныша, потому что он будет конфликтовать и драться с отцом, когда вырастет. Уточняется, что верблюжонка выставили на продажу 7 февраля, а 8 февраля уже нашлись покупатели. Его планируют забрать в частный зоопарк в Чусовом, пишет 59.ru со ссылкой на хозяйку верблюжонка Елену.