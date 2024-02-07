07 февраля 2024

В тюменском поселке закрыли кабинет флюорографии

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, рентгенкабинет, поликлиника нефтяник, поликлиника4, флюрография
В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что кабинет закрыт временно из-за ремонта Фото:

Жители поселка Винзили Тюменской области пожаловались на то, что в местной поликлинике закрыли кабинет флюорографии. Об этом они написали в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«В Винзилинской поликлинике закрыли кабинет флюорографии. По словам главного врача, всего на два месяца. Но уже сейчас говорят, что его вообще не планируют открывать… Это вызывает серьезное беспокойство у местных жителей, так как отсутствие возможности проходить флюорографию означает, что им будет сложнее получить необходимую медицинскую помощь», — написал один из местных жителей в соцсети.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что кабинет закрыт временно из-за ремонта. В поселок по графику будет выезжать флюорограф, также на исследование жителей будут направлять в Боровскую больницу. «Кабинет флюорографии в Винзилинской поликлинике не планируется закрывать. На время ремонта помещения на исследования пациенты направляются в Боровскую участковую больницу. Также осуществляет работу выездной флюорограф согласно графику. О возобновлении работы флюорографа в поселке Винзили население будет проинформировано», — сообщили в департаменте.

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Жители поселка Винзили Тюменской области пожаловались на то, что в местной поликлинике закрыли кабинет флюорографии. Об этом они написали в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «В Винзилинской поликлинике закрыли кабинет флюорографии. По словам главного врача, всего на два месяца. Но уже сейчас говорят, что его вообще не планируют открывать… Это вызывает серьезное беспокойство у местных жителей, так как отсутствие возможности проходить флюорографию означает, что им будет сложнее получить необходимую медицинскую помощь», — написал один из местных жителей в соцсети. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что кабинет закрыт временно из-за ремонта. В поселок по графику будет выезжать флюорограф, также на исследование жителей будут направлять в Боровскую больницу. «Кабинет флюорографии в Винзилинской поликлинике не планируется закрывать. На время ремонта помещения на исследования пациенты направляются в Боровскую участковую больницу. Также осуществляет работу выездной флюорограф согласно графику. О возобновлении работы флюорографа в поселке Винзили население будет проинформировано», — сообщили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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