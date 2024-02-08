ЦИК отказал Малинковичу в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ

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Малинкович Сергей. Челябинск, портрет, малинкович сергей
Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Сергею Малинковичу отказали в регистрации в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщили в ходе заседания ЦИК.

Лидеру «Коммунистов России» Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом стало известно на заседании ЦИК, трансляция велась на официальном сайте комиссии.

Малинкович заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК. При этом никаких претензий к комиссии по итогам проверки у него нет.

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Сергею Малинковичу отказали в регистрации в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщили в ходе заседания ЦИК. Лидеру «Коммунистов России» Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом стало известно на заседании ЦИК, трансляция велась на официальном сайте комиссии. Малинкович заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК. При этом никаких претензий к комиссии по итогам проверки у него нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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