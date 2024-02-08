ЦИК отказал Малинковичу в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ

Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Сергею Малинковичу отказали в регистрации в регистрации в качестве кандидата в президенты РФ. Об этом сообщили в ходе заседания ЦИК.
Лидеру «Коммунистов России» Малинковичу отказали в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей. Об этом стало известно на заседании ЦИК, трансляция велась на официальном сайте комиссии.
Малинкович заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК. При этом никаких претензий к комиссии по итогам проверки у него нет.
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