В Тюмени не хватает специалистов для съемок нового фильма о семье Романовых

08 февраля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Съемки картины о царской семье запланированы в Тобольске в 2024 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый проект о семье Романовых продюсера Олега Урушева нуждается в тюменских кадрах для производства картины. Как рассказал URA.RU источник из сферы кинопроизводства на правах анонимности, тюменские сотрудники команды картины «Тобол» уже либо не устраивают продюсера, либо сами не хотят идти в новый проект. «Для кино важнее всего подготовка. Этап перед съемками — самый насыщенный. На каждый момент процесса съемок персонал ищется скрупулезно. И для любого фильма, включая и новый проект Олега Урушева — это очень важно. Люди, которые снимали „Тобол“, во-первых, поменялись еще на стадии съемок картины. Там вообще команда менялась два раза, в том числе и тюменские кадры. А во-вторых, те тюменцы, что дошли до финального этапа работы над „Тоболом“ очень выросли в плане карьеры. Теперь они уже не готовы занимать те должности, что занимали шесть лет назад», — рассказал собеседник URA.RU. Фильм о семье Романовых, отбывавших ссылку в Тобольске (Тюменская область) начнут снимать в 2024 году. Главной съемочной площадкой станет бывшая нефтебаза в Тобольске, на которой в 2017 году построили декорации к фильму «Тобол». Сценарий был написан по книге тюменского писателя Сергея Козлова «Романовы: преданность и предательство», которая вышла в 2021 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый проект о семье Романовых продюсера Олега Урушева нуждается в тюменских кадрах для производства картины. Как рассказал URA.RU источник из сферы кинопроизводства на правах анонимности, тюменские сотрудники команды картины «Тобол» уже либо не устраивают продюсера, либо сами не хотят идти в новый проект. «Для кино важнее всего подготовка. Этап перед съемками — самый насыщенный. На каждый момент процесса съемок персонал ищется скрупулезно. И для любого фильма, включая и новый проект Олега Урушева — это очень важно. Люди, которые снимали „Тобол“, во-первых, поменялись еще на стадии съемок картины. Там вообще команда менялась два раза, в том числе и тюменские кадры. А во-вторых, те тюменцы, что дошли до финального этапа работы над „Тоболом“ очень выросли в плане карьеры. Теперь они уже не готовы занимать те должности, что занимали шесть лет назад», — рассказал собеседник URA.RU. Фильм о семье Романовых, отбывавших ссылку в Тобольске (Тюменская область) начнут снимать в 2024 году. Главной съемочной площадкой станет бывшая нефтебаза в Тобольске, на которой в 2017 году построили декорации к фильму «Тобол». Сценарий был написан по книге тюменского писателя Сергея Козлова «Романовы: преданность и предательство», которая вышла в 2021 году.