07 февраля 2024

В Надыме эвакуировали детей из школы. Фото

Жители Надыма сообщили об эвакуации учеников из школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В школу Надыма поступил звонок с угрозой Фото:

В Надыме (ЯНАО) эвакуировали детей из школы №9. О приезде экстренных служб к школе и эвакуации учащихся сообщают жители в социальных сетях.

«Школа №9, слышала, что заминировали. Но, может, учебная тревога», — сообщил анонимный пользователь в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Местная телекомпания сообщает, что в школу поступил звонок от неизвестного с угрозой. К школе приехали экстренные службы, дети были эвакуированы. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там обещали дать ответ позднее.

Ситуация у школы №9 в Надыме
Ситуация у школы №9 в Надыме
Фото:
Из школы №9 в Надыме эвакуировали учеников
Из школы №9 в Надыме эвакуировали учеников
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) эвакуировали детей из школы №9. О приезде экстренных служб к школе и эвакуации учащихся сообщают жители в социальных сетях. «Школа №9, слышала, что заминировали. Но, может, учебная тревога», — сообщил анонимный пользователь в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Местная телекомпания сообщает, что в школу поступил звонок от неизвестного с угрозой. К школе приехали экстренные службы, дети были эвакуированы. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там обещали дать ответ позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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