В школу Надыма поступил звонок с угрозой
В Надыме (ЯНАО) эвакуировали детей из школы №9. О приезде экстренных служб к школе и эвакуации учащихся сообщают жители в социальных сетях.
«Школа №9, слышала, что заминировали. Но, может, учебная тревога», — сообщил анонимный пользователь в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
Местная телекомпания сообщает, что в школу поступил звонок от неизвестного с угрозой. К школе приехали экстренные службы, дети были эвакуированы. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО, там обещали дать ответ позднее.
Ситуация у школы №9 в Надыме
Из школы №9 в Надыме эвакуировали учеников
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