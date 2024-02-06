В ХМАО женщина потеряла 800 тысяч рублей, желая заработать на криптовалюте

Жительница Нижневартовска потеряла 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает пресс-служба окружной полиции.
«Общий ущерб от преступных посягательств составил 800 тысяч рублей. По данному факту СУ УМВД России по г. Нижневартовску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Полицейскими проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сообщает пресс-служба полиции.
В соцсетях с женщиной связался неизвестный и предложил ей заработать на криптовалюте. Поддавшись на уговоры югорчанка открыла личный счет на сайте мошенников и пополнила его на 500, а затем на 300 тысяч рублей. Когда злоумышленники попросили ее пополнить счет в третий раз она заподозрила обман и обратилась в полицию.
Ранее URA.RU сообщало, что житель ХМАО потерял крупную сумму, покупая билет на стендап. Он отдал мошенникам более 100 тысяч рублей.
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