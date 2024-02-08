Картополов прокомментировал предложение повысить предельный возраст при мобилизации

Картополов: проект о повышении предельного возраста обсудят до 22 февраля
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Картополов заявил, что предложение Минобороны нужно обсудить Фото:

Законопроект Минобороны РФ об установлении единого предельного возраста пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения будет обсуждаться до 22 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Проект о предельном возрасте пребывания на службе контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля», — заявил Картополов. Его слова передает РИА Новости.

Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст составит 70, а для всех остальных военнослужащих — 65 лет. Сейчас эти нормы затрагивают только тех, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года.

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Законопроект Минобороны РФ об установлении единого предельного возраста пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения будет обсуждаться до 22 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Проект о предельном возрасте пребывания на службе контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля», — заявил Картополов. Его слова передает РИА Новости. Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст составит 70, а для всех остальных военнослужащих — 65 лет. Сейчас эти нормы затрагивают только тех, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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