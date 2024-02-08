Картополов прокомментировал предложение повысить предельный возраст при мобилизации

Законопроект Минобороны РФ об установлении единого предельного возраста пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения будет обсуждаться до 22 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Проект о предельном возрасте пребывания на службе контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля», — заявил Картополов. Его слова передает РИА Новости.
Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст составит 70, а для всех остальных военнослужащих — 65 лет. Сейчас эти нормы затрагивают только тех, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года.
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