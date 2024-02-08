Армия и оружие Картополов прокомментировал предложение повысить предельный возраст при мобилизации Картополов: проект о повышении предельного возраста обсудят до 22 февраля 08 февраля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + Картополов заявил, что предложение Минобороны нужно обсудить Фото: Пресс-служба Государственной Думы Законопроект Минобороны РФ об установлении единого предельного возраста пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения будет обсуждаться до 22 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Проект о предельном возрасте пребывания на службе контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля», — заявил Картополов. Его слова передает РИА Новости. Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст составит 70, а для всех остальных военнослужащих — 65 лет. Сейчас эти нормы затрагивают только тех, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года. Законопроект Минобороны РФ об установлении единого предельного возраста пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения будет обсуждаться до 22 февраля. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Проект о предельном возрасте пребывания на службе контрактников должен в первую очередь пройти стадию обсуждения до 22 февраля», — заявил Картополов. Его слова передает РИА Новости. Согласно документу, для высших офицеров предельный возраст составит 70, а для всех остальных военнослужащих — 65 лет. Сейчас эти нормы затрагивают только тех, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям