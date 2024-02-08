Экс-министру транспорта Пермского края, обвиняемому в коррупции, отказали в УДО

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Бывший чиновник пытался смягчить наказание в городском и краевом судах Фото:

Пермский краевой суд отказался выпускать по УДО бывшего министра Пермского края Алмаза Закиева. Экс-чиновник отбыл половину назначенного срока за получение взятки и просил заменить остаток принудительными работами.

«Соликамский городской суд отказал экс-министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву в замене неотбытой части наказания в колонии строгого режима на принудительные работы. Это решение он пытался оспорить в Пермском краевом суде, но в середине января 2024 года ему было отказано», — пишет Properm со ссылкой на материалы уголовного дела.

С 2019 года Закиев отбывает наказание в ИК-1 в Соликамске. Его адвокат Ольга Зубкова отметила, что экс-чиновник имеет поощрения от администрации колонии за работу на производстве. Она надеялась, что это поможет смягчить наказание, но в колонии сообщили, что Закиев не раз получал взыскание за плохое поведение, помещался в штрафной изолятор, а на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО. Прокуратура согласилась с администрацией ИК и отказала в смягчении наказания.

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева осудили в 2019 году за получение взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, он получил взятку путем продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене. Таким образом он смог заработать не менее восьми миллионов рублей.

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Пермский краевой суд отказался выпускать по УДО бывшего министра Пермского края Алмаза Закиева. Экс-чиновник отбыл половину назначенного срока за получение взятки и просил заменить остаток принудительными работами. «Соликамский городской суд отказал экс-министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву в замене неотбытой части наказания в колонии строгого режима на принудительные работы. Это решение он пытался оспорить в Пермском краевом суде, но в середине января 2024 года ему было отказано», — пишет Properm со ссылкой на материалы уголовного дела. С 2019 года Закиев отбывает наказание в ИК-1 в Соликамске. Его адвокат Ольга Зубкова отметила, что экс-чиновник имеет поощрения от администрации колонии за работу на производстве. Она надеялась, что это поможет смягчить наказание, но в колонии сообщили, что Закиев не раз получал взыскание за плохое поведение, помещался в штрафной изолятор, а на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО. Прокуратура согласилась с администрацией ИК и отказала в смягчении наказания. Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева осудили в 2019 году за получение взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, он получил взятку путем продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене. Таким образом он смог заработать не менее восьми миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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