Экс-министру транспорта Пермского края, обвиняемому в коррупции, отказали в УДО

Бывший чиновник пытался смягчить наказание в городском и краевом судах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский краевой суд отказался выпускать по УДО бывшего министра Пермского края Алмаза Закиева. Экс-чиновник отбыл половину назначенного срока за получение взятки и просил заменить остаток принудительными работами.

«Соликамский городской суд отказал экс-министру транспорта Пермского края Алмазу Закиеву в замене неотбытой части наказания в колонии строгого режима на принудительные работы. Это решение он пытался оспорить в Пермском краевом суде, но в середине января 2024 года ему было отказано», — пишет Properm со ссылкой на материалы уголовного дела.

С 2019 года Закиев отбывает наказание в ИК-1 в Соликамске. Его адвокат Ольга Зубкова отметила, что экс-чиновник имеет поощрения от администрации колонии за работу на производстве. Она надеялась, что это поможет смягчить наказание, но в колонии сообщили, что Закиев не раз получал взыскание за плохое поведение, помещался в штрафной изолятор, а на путь исправления встал только перед возможностью получить УДО. Прокуратура согласилась с администрацией ИК и отказала в смягчении наказания.

Экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева осудили в 2019 году за получение взятки в особо крупном размере. По версии обвинения, он получил взятку путем продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене. Таким образом он смог заработать не менее восьми миллионов рублей.