Суд отправил в колонию экс-министра транспорта Пермского края. ВИДЕО

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 15:41
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Суд над Министром транспорта Алмазом Закиевым. Пермь , алмаз закиев
Суд огласил приговор экс-министру транспорта Алмазу ЗакиевуФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На восемь лет и шесть месяцев в колонию строгого режима отправляется из зала суда бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев, сообщает корреспондент «URA.RU». 29 мая экс-министра взяли под стражу сразу после оглашения приговора в Ленинском районном суде Перми.

«Признать виновным Закиева Алмаза Рашитовича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 [злоупотребление должностными полномочиями] и ч. 6 ст. 290 [получение взятки в особо крупном размере] УК РФ», — сообщила судья Ленинского районного суда Перми Марина Насибуллина. За первое преступление Закиеву суд назначил один год лишения свободы, за второе —восемь лет. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По версии обвинения, он получил взятку путем продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене. Таким образом он смог заработать не менее восьми миллионов рублей. «URA.RU» рассказывало, что Закиев свою вину не признал ни на стадии следствия, ни в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

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