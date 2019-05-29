Суд огласил приговор экс-министру транспорта Алмазу Закиеву Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На восемь лет и шесть месяцев в колонию строгого режима отправляется из зала суда бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев, сообщает корреспондент «URA.RU». 29 мая экс-министра взяли под стражу сразу после оглашения приговора в Ленинском районном суде Перми.

«Признать виновным Закиева Алмаза Рашитовича в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 [злоупотребление должностными полномочиями] и ч. 6 ст. 290 [получение взятки в особо крупном размере] УК РФ», — сообщила судья Ленинского районного суда Перми Марина Насибуллина. За первое преступление Закиеву суд назначил один год лишения свободы, за второе —восемь лет. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначено восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По версии обвинения, он получил взятку путем продажи своей квартиры в Тюмени по завышенной цене. Таким образом он смог заработать не менее восьми миллионов рублей. «URA.RU» рассказывало, что Закиев свою вину не признал ни на стадии следствия, ни в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.