ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области

08 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали для атаки по автобусу беспилотник, рассказал Вячеслав Гладков Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Армия Украины при помощи беспилотника ударила по автобусу, в котором ехали мирные жители, в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . В ближайшее время раненый мужчина будет доставлен в медучреждение. Другие подробности не приводятся.

Армия Украины при помощи беспилотника ударила по автобусу, в котором ехали мирные жители, в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ближайшее время раненый мужчина будет доставлен в медучреждение. Другие подробности не приводятся.