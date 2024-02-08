ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области

ВСУ использовали для атаки по автобусу беспилотник, рассказал Вячеслав Гладков
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Армия Украины при помощи беспилотника ударила по автобусу, в котором ехали мирные жители, в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший», — написал Вячеслав Гладков в своем
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.