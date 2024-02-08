ВСУ атаковали автобус с мирными жителями в Белгородской области

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ВСУ использовали для атаки по автобусу беспилотник, рассказал Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Армия Украины при помощи беспилотника ударила по автобусу, в котором ехали мирные жители, в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ближайшее время раненый мужчина будет доставлен в медучреждение. Другие подробности не приводятся.

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Армия Украины при помощи беспилотника ударила по автобусу, в котором ехали мирные жители, в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе автобус, в котором ехали мирные жители. В результате взрыва есть один пострадавший», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. В ближайшее время раненый мужчина будет доставлен в медучреждение. Другие подробности не приводятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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