В Челябинске назвали самых востребованных специалистов в энергоотрасли

SuperJob: зарплата энергоаудиторов в Челябинске составляет 115 тысяч рублей

Спросом на рынке пользуются специалисты со стажем работы от трех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске энергоаудиторы зарабатывают до 115 тысяч рублей в месяц. При этом наиболее востребованы на рынке специалисты со стажем работы от трех лет и опытом самостоятельного проведения энергоаудита, сообщается в исследовании SuperJob.

«Наиболее востребованы на рынке труда специалисты cо стажем работы энергоаудитором от трех лет, опытом самостоятельного проведения энергоаудита и разработки мероприятий по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов. Зарплатный максимум для энергоаудитора в Москве составляет 190 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 155 тысяч рублей, в Челябинске — 115 тысяч рублей», — сообщают аналитики.

В Челябинске от 30 до 43 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник, имеющий неполное высшее образование, энергетическое, теплотехническое или электротехническое, знающий основы проведения технических обследований, расчетов балансов и потерь энергоресурсов, инструментальных обследований. Самую высокую зарплату в размере от 85 до 115 тысяч рублей получают кандидаты с опытом руководящей работы или координации работы энергоаудиторов, разработки стратегии повышения энергетической эффективности объекта недвижимости и стажем работы от пяти лет. Также желателен опыт ведения работ на строительных объектах повышенной опасности.

В основном такую работу ищут мужчины в возрасте 42 лет с высшим образованием, 33% из них готовы к переезду. Стаж на последнем месте работы у данных специалистов обычно составляет 6,1 года, а на момент размещения резюме не имели работы 42% таких работников.