Происшествия Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области 08 февраля 2024 в 17:37 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли село Ржевка, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ нанесли удар по селу Ржевка в Белгородской области. Пострадали пять человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что у остальных пострадавших были обнаружены осколочные ранения нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу. Также были выбиты стекла у двух домов. Ранее ВСУ при помощи беспилотника ударили по автобусу в Белгородской области, в котором были мирные люди. Пострадал один мужчина. ВСУ нанесли удар по селу Ржевка в Белгородской области. Пострадали пять человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что у остальных пострадавших были обнаружены осколочные ранения нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу. Также были выбиты стекла у двух домов. Ранее ВСУ при помощи беспилотника ударили по автобусу в Белгородской области, в котором были мирные люди. Пострадал один мужчина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям