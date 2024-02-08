Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Ржевка, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ нанесли удар по селу Ржевка в Белгородской области. Пострадали пять человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что у остальных пострадавших были обнаружены осколочные ранения нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу. Также были выбиты стекла у двух домов.

Ранее ВСУ при помощи беспилотника ударили по автобусу в Белгородской области, в котором были мирные люди. Пострадал один мужчина.

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ВСУ нанесли удар по селу Ржевка в Белгородской области. Пострадали пять человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что у остальных пострадавших были обнаружены осколочные ранения нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу. Также были выбиты стекла у двух домов. Ранее ВСУ при помощи беспилотника ударили по автобусу в Белгородской области, в котором были мирные люди. Пострадал один мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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