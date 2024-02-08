Пять человек пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

ВСУ нанесли удар по селу Ржевка в Белгородской области. Пострадали пять человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть пятеро пострадавших, из них один в тяжелом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа», — написал Вячеслав Гладков в своем
Он отметил, что у остальных пострадавших были обнаружены осколочные ранения нижних конечностей. Бригада скорой помощи доставила их в городскую больницу. Также были выбиты стекла у двух домов.
Ранее ВСУ при помощи беспилотника ударили по автобусу в Белгородской области, в котором были мирные люди. Пострадал один мужчина.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.