Контейнеровозу Moskva отказали в буксировке в Китае

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Андрей Северилов уверен, что отказ в буксировке был единичным случаем Фото:

Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести буксировку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов во время международного форума «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».

«Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в буксировке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — заявил Андрей Северилов. Его слова приводит ТАСС.

Он уверен, что этот случай — единичный. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Северилов предположил, что отказ в буксировке, скорее всего, связан с наступающим Новым годом в Китае. Судно планировало дозаправиться топливом. Контейнеровоз вошел в состав Fesco в апреле 2023 года.

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Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести буксировку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов во время международного форума «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса». «Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в буксировке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — заявил Андрей Северилов. Его слова приводит ТАСС. Он уверен, что этот случай — единичный. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Северилов предположил, что отказ в буксировке, скорее всего, связан с наступающим Новым годом в Китае. Судно планировало дозаправиться топливом. Контейнеровоз вошел в состав Fesco в апреле 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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