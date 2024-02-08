Контейнеровозу Moskva отказали в буксировке в Китае

08 февраля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Андрей Северилов уверен, что отказ в буксировке был единичным случаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести буксировку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов во время международного форума «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса». «Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в буксировке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — заявил Андрей Северилов. Его слова приводит ТАСС. Он уверен, что этот случай — единичный. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Северилов предположил, что отказ в буксировке, скорее всего, связан с наступающим Новым годом в Китае. Судно планировало дозаправиться топливом. Контейнеровоз вошел в состав Fesco в апреле 2023 года.

Российскому контейнеровозу Moskva не дали провести буксировку в порту Китая. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов во время международного форума «Россия-2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса». «Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судну Moskva, контейнеровозу, отказали в буксировке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — заявил Андрей Северилов. Его слова приводит ТАСС. Он уверен, что этот случай — единичный. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Северилов предположил, что отказ в буксировке, скорее всего, связан с наступающим Новым годом в Китае. Судно планировало дозаправиться топливом. Контейнеровоз вошел в состав Fesco в апреле 2023 года.