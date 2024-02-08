Челябинцы вторичному жилью предпочитают квартиры в новостройках

Челябинцы перестали покупать в ипотеку вторичное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном челябинцы берут жилье в ипотеку по господдержке Фото:

Челябинцы в начале 2024 года перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов. Об этом URA.RU рассказала специалист по недвижимости и юрист Надежда Кушнова.

«В начале 2024 года в Челябинске рынок вторичного жилья замер. Многие риелторы переключились на продажу квартир в новостройках. Это связано с тем, что ипотеку на покупку жилья на первичном рынке и строительство домов покупатели берут в основном по господдержке», — сообщила Кушнова.

По словам специалиста по недвижимости, существенное снижение спроса на вторичном рынке обусловлено ростом ипотечных ставок на вторичное жилье. На данный момент взять жилье в ипотеку в новостройке и под строительство можно под 8% годовых, на вторичном же рынке дело обстоит иначе, ставки выросли до 18% годовых.

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Челябинцы в начале 2024 года перестали покупать в ипотеку жилье на вторичном рынке, при этом квартиры в новостройках продаются хорошо. В основном горожане берут ипотеку по господдержке на покупку новых квартир и строительство новых домов. Об этом URA.RU рассказала специалист по недвижимости и юрист Надежда Кушнова. «В начале 2024 года в Челябинске рынок вторичного жилья замер. Многие риелторы переключились на продажу квартир в новостройках. Это связано с тем, что ипотеку на покупку жилья на первичном рынке и строительство домов покупатели берут в основном по господдержке», — сообщила Кушнова. По словам специалиста по недвижимости, существенное снижение спроса на вторичном рынке обусловлено ростом ипотечных ставок на вторичное жилье. На данный момент взять жилье в ипотеку в новостройке и под строительство можно под 8% годовых, на вторичном же рынке дело обстоит иначе, ставки выросли до 18% годовых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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