Правительство РФ компенсирует ХМАО 17 миллионов рублей расходов на беженцев

08 февраля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Власти Югры потратили на помощь беженцам 17 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Российской Федерации выделит 17 миллионов рублей Ханты-Мансийскому автономному округу для компенсации расходов на помощь беженцам из территорий, пострадавших в конфликте с Украиной. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовых актов РФ. «Выделить Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре межбюджетный трансферт в размере 16 922,4 тысячи рублей», — сообщается в постановлении. Данные средства выделяются из резервного фонда правительства РФ для возмещения расходов окружных властей на содержание беженцев с Украины и субъектов России с высоким уровнем опасности. Всего правительство выделило порядка миллиарда на компенсацию затрат регионов РФ. Средства выделены с учетом того, что на временное размещение одного человека тратилось 913 рублей в сутки, на питание — 415 рублей.

Правительство Российской Федерации выделит 17 миллионов рублей Ханты-Мансийскому автономному округу для компенсации расходов на помощь беженцам из территорий, пострадавших в конфликте с Украиной. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовых актов РФ. «Выделить Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре межбюджетный трансферт в размере 16 922,4 тысячи рублей», — сообщается в постановлении. Данные средства выделяются из резервного фонда правительства РФ для возмещения расходов окружных властей на содержание беженцев с Украины и субъектов России с высоким уровнем опасности. Всего правительство выделило порядка миллиарда на компенсацию затрат регионов РФ. Средства выделены с учетом того, что на временное размещение одного человека тратилось 913 рублей в сутки, на питание — 415 рублей.