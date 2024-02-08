Правительство РФ компенсирует ХМАО 17 миллионов рублей расходов на беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Деньги и обмен валюты". Челябинск, 5тысяч, олигарх, деньги, обмен валюты, рубли
Власти Югры потратили на помощь беженцам 17 миллионов рублей Фото:

Правительство Российской Федерации выделит 17 миллионов рублей Ханты-Мансийскому автономному округу для компенсации расходов на помощь беженцам из территорий, пострадавших в конфликте с Украиной. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовых актов РФ.

«Выделить Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре межбюджетный трансферт в размере 16 922,4 тысячи рублей», — сообщается в постановлении. Данные средства выделяются из резервного фонда правительства РФ для возмещения расходов окружных властей на содержание беженцев с Украины и субъектов России с высоким уровнем опасности.

Всего правительство выделило порядка миллиарда на компенсацию затрат регионов РФ. Средства выделены с учетом того, что на временное размещение одного человека тратилось 913 рублей в сутки, на питание — 415 рублей.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Российской Федерации выделит 17 миллионов рублей Ханты-Мансийскому автономному округу для компенсации расходов на помощь беженцам из территорий, пострадавших в конфликте с Украиной. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовали на сайте правовых актов РФ. «Выделить Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре межбюджетный трансферт в размере 16 922,4 тысячи рублей», — сообщается в постановлении. Данные средства выделяются из резервного фонда правительства РФ для возмещения расходов окружных властей на содержание беженцев с Украины и субъектов России с высоким уровнем опасности. Всего правительство выделило порядка миллиарда на компенсацию затрат регионов РФ. Средства выделены с учетом того, что на временное размещение одного человека тратилось 913 рублей в сутки, на питание — 415 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...