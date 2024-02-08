Путин вручил госнаграды и премии молодым ученым

08 февраля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Путин вручил звание Героя труда академику Осипову Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили три академика РАН. «Ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян, Валерий Козлов, Геннадий Месяц», — передает РИА Новости. Кроме того, звания Героя труда был удостоен академик Юрий Осипов. В свою очередь, специалисты в областях борьбы с насекомыми-вредителями, математического моделирования и поиска стратегически значимых металлов стали лауреатами премии молодым ученым. Кроме того, премию президента «за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта…» получила профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева.

Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии молодым ученым за их вклад в научную сферу и инновации за 2023 год. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили три академика РАН. «Ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени получили академики Российской академии наук Лейла Адамян, Валерий Козлов, Геннадий Месяц», — передает РИА Новости. Кроме того, звания Героя труда был удостоен академик Юрий Осипов. В свою очередь, специалисты в областях борьбы с насекомыми-вредителями, математического моделирования и поиска стратегически значимых металлов стали лауреатами премии молодым ученым. Кроме того, премию президента «за разработку моделей и технологий нейроморфного искусственного интеллекта…» получила профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сусанна Гордлеева.