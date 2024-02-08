В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка, обвиняемого в насилии над детьми

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Подросток будет доставлен в СИЗО №1, считает Краснов Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали сбежавшего подростка, обвиняемого в изнасиловании детей в местной спецшколе №124. Об этом URA.RU рассказал адвокат пострадавших Георгий Краснов.

«Вероятно, он будет доставлен в СИЗО №1, так как так будет проще и ближе доставлять его на процессы в Чкаловский суд», — сказал Краснов. Под стражей находятся еще два подростка, которых также обвиняют в изнасиловании.

Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. Старшие подростки издевались над детьми. Это происходило якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. В конце декабре один из обвиняемых подростков сбежал. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге задержали сбежавшего подростка, обвиняемого в изнасиловании детей в местной спецшколе №124. Об этом URA.RU рассказал адвокат пострадавших Георгий Краснов. «Вероятно, он будет доставлен в СИЗО №1, так как так будет проще и ближе доставлять его на процессы в Чкаловский суд», — сказал Краснов. Под стражей находятся еще два подростка, которых также обвиняют в изнасиловании. Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. Старшие подростки издевались над детьми. Это происходило якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. В конце декабре один из обвиняемых подростков сбежал. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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