В Екатеринбурге поймали сбежавшего подростка, обвиняемого в насилии над детьми

В Екатеринбурге задержали сбежавшего подростка, обвиняемого в изнасиловании детей в местной спецшколе №124. Об этом URA.RU рассказал адвокат пострадавших Георгий Краснов.
«Вероятно, он будет доставлен в СИЗО №1, так как так будет проще и ближе доставлять его на процессы в Чкаловский суд», — сказал Краснов. Под стражей находятся еще два подростка, которых также обвиняют в изнасиловании.
Скандал в спецшколе начался весной 2023 года. Старшие подростки издевались над детьми. Это происходило якобы с подачи одного из сотрудников учреждения. В конце декабре один из обвиняемых подростков сбежал. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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