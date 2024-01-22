Подросткам, обвиняемым в изнасиловании в спецшколе Екатеринбурга, продлили арест

22 января 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Один из обвиняемых подростков в конце 2023-го сбежал из спецшколы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Двоим подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в екатеринбургской спецшколе №124, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. Подсудимых оставили под стражей еще на три месяца. Следующее заседание пройдет уже в феврале. Однако на нем, возможно, не будет присутствовать еще один обвиняемый подросток. В конце 2023 года он сбежал из учреждения. Силовики ищут его до сих пор. По словам Краснова, мальчика заочно арестовали. Скандал в спецшколе разразился весной 2023-го. Старшие подростки издевались над младшими ребятами. И все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. Он подначивал «опускать» провинившихся. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Двоим подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в екатеринбургской спецшколе №124, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. Подсудимых оставили под стражей еще на три месяца. Следующее заседание пройдет уже в феврале. Однако на нем, возможно, не будет присутствовать еще один обвиняемый подросток. В конце 2023 года он сбежал из учреждения. Силовики ищут его до сих пор. По словам Краснова, мальчика заочно арестовали. Скандал в спецшколе разразился весной 2023-го. Старшие подростки издевались над младшими ребятами. И все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. Он подначивал «опускать» провинившихся. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.