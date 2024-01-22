Подросткам, обвиняемым в изнасиловании в спецшколе Екатеринбурга, продлили арест

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Один из обвиняемых подростков в конце 2023-го сбежал из спецшколы (архивное фото) Фото:

Двоим подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в екатеринбургской спецшколе №124, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

Подсудимых оставили под стражей еще на три месяца. Следующее заседание пройдет уже в феврале. Однако на нем, возможно, не будет присутствовать еще один обвиняемый подросток. В конце 2023 года он сбежал из учреждения. Силовики ищут его до сих пор. По словам Краснова, мальчика заочно арестовали.

Скандал в спецшколе разразился весной 2023-го. Старшие подростки издевались над младшими ребятами. И все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. Он подначивал «опускать» провинившихся. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Двоим подросткам, обвиняемым в изнасиловании детей в екатеринбургской спецшколе №124, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. Подсудимых оставили под стражей еще на три месяца. Следующее заседание пройдет уже в феврале. Однако на нем, возможно, не будет присутствовать еще один обвиняемый подросток. В конце 2023 года он сбежал из учреждения. Силовики ищут его до сих пор. По словам Краснова, мальчика заочно арестовали. Скандал в спецшколе разразился весной 2023-го. Старшие подростки издевались над младшими ребятами. И все это якобы происходило с подачи одного из сотрудников учреждения. Он подначивал «опускать» провинившихся. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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