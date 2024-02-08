В Пермском крае загорелись дома из-за взрыва газопровода. Онлайн-трансляция

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Поезд загорелся в поселке Куеда (архивное фото) Фото:

В поселке Куеда Пермского края якобы из-за взрыва газопровода загорелись цистерны грузового поезда и жилые дома. Очевидцы сообщают о том, что до этого чувствовали запах газа, а нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Главное о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

23:51 08.02.2024 Очевидец рассказала корреспонденту URA.RU, что пожар начался с хлопка. "После этого стало светло. Мы быстро оделись и выбежали на улицу, в конце которой что-то горело. Пока бежали на другую улицу, там загорелась конюшня",- уточнила женщина.

23:46 08.02.2024 Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что двух пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

23:42 08.02.2024 В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 22:00. Было установлено, что происходит факельное горение газопровода и трех домов. Погибших нет, но есть шесть пострадавших. На данный момент пожар локализован на площади 180 квадратных метров.

23:39 08.02.2024 Шесть человек, среди которых два ребенка, пострадали от взрыва на газопроводе, пишет telegram-канал Mash. Один из жилых домов сгорел почти полностью — у него обвалилась крыша.

23:37 08.02.2024 «Сначала по зареву казалось, что газ, потом дома. Горит газопровод „Лукойла“», — рассказал читатель URA.RU.

Местные жители отправляют фотографии пожара в Куеде
Местные жители отправляют фотографии пожара в Куеде

23:25 08.02.2024 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что на месте пожара работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в больницу. Глава региона дал поручение минтербезу выехать на место и докладывать о ситуации.

23:23 08.02.2024 В официальном telegram-канале РЖД сообщили, что информация о возгорании грузового поезда не соответствует действительности. Для помощи в тушении пожара на газопроводе направлен пожарный поезд с цистернами с водой и пенообразователем.

23:21 08.02.2024 В ЕДДС Куединского округа корреспонденту URA.RU сообщили, что никакие цистерны не горят. По их информации, загорелись дома, а более подробную информацию предоставит администрация округа.

23:18 08.02.2024 ТАСС сообщили о том, что возле Куеды загорелись железнодорожные цистерны. В telegram-канале «112» уточняют, что огонь перекинулся на несколько жилых домов, есть пострадавшие с ожогами.

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В поселке Куеда Пермского края якобы из-за взрыва газопровода загорелись цистерны грузового поезда и жилые дома. Очевидцы сообщают о том, что до этого чувствовали запах газа, а нескольких пострадавших с ожогами доставили в больницу. Главное о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU. 23:51 08.02.2024 Очевидец рассказала корреспонденту URA.RU, что пожар начался с хлопка. "После этого стало светло. Мы быстро оделись и выбежали на улицу, в конце которой что-то горело. Пока бежали на другую улицу, там загорелась конюшня",- уточнила женщина. 23:46 08.02.2024 Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что двух пострадавших перевели в реанимацию. Врачи оказывают всю необходимую помощь. 23:42 08.02.2024 В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю URA.RU сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 22:00. Было установлено, что происходит факельное горение газопровода и трех домов. Погибших нет, но есть шесть пострадавших. На данный момент пожар локализован на площади 180 квадратных метров. 23:39 08.02.2024 Шесть человек, среди которых два ребенка, пострадали от взрыва на газопроводе, пишет telegram-канал Mash. Один из жилых домов сгорел почти полностью — у него обвалилась крыша. 23:37 08.02.2024 «Сначала по зареву казалось, что газ, потом дома. Горит газопровод „Лукойла“», — рассказал читатель URA.RU. 23:25 08.02.2024 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что на месте пожара работают экстренные службы. Пять пострадавших доставлены в больницу. Глава региона дал поручение минтербезу выехать на место и докладывать о ситуации. 23:23 08.02.2024 В официальном telegram-канале РЖД сообщили, что информация о возгорании грузового поезда не соответствует действительности. Для помощи в тушении пожара на газопроводе направлен пожарный поезд с цистернами с водой и пенообразователем. 23:21 08.02.2024 В ЕДДС Куединского округа корреспонденту URA.RU сообщили, что никакие цистерны не горят. По их информации, загорелись дома, а более подробную информацию предоставит администрация округа. 23:18 08.02.2024 ТАСС сообщили о том, что возле Куеды загорелись железнодорожные цистерны. В telegram-канале «112» уточняют, что огонь перекинулся на несколько жилых домов, есть пострадавшие с ожогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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