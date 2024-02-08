Дежурные службы в Куеде прокомментировали ЧП с масштабным пожаром

ЕДДС: в Куеде горят несколько домов

В Куеде горят несколько домов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Информация о возгорании железнодорожных цистерн в Куеде не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета (ЕДДС).

«Никакие цистерны не горят. Горят дома. Полную информацию о происшедшем сейчас собираем», — сообщили агентству в учреждении. Получить комментарий главы округа Флорида Бадтрдинова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства.

В telegram-канале «Телеграмма РЖД» также сообщается, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности

«Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь», — говорится в telegram-канале.

Ранее сообщалось о возгорании нескольких цистерн грузового поезда на железной дороге Куеде. Однако в соцсетях очевидцы сообщают о том, что горят как минимум, четыре жилых дома. Что именно послужило причиной пожара — сейчас устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.