Дежурные службы в Куеде прокомментировали ЧП с масштабным пожаром

ЕДДС: в Куеде горят несколько домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
В Куеде горят несколько домов (архивное фото) Фото:

Информация о возгорании железнодорожных цистерн в Куеде не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета (ЕДДС).

«Никакие цистерны не горят. Горят дома. Полную информацию о происшедшем сейчас собираем», — сообщили агентству в учреждении. Получить комментарий главы округа Флорида Бадтрдинова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства.

В telegram-канале «Телеграмма РЖД» также сообщается, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности

«Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь», — говорится в telegram-канале.

Ранее сообщалось о возгорании нескольких цистерн грузового поезда на железной дороге Куеде. Однако в соцсетях очевидцы сообщают о том, что горят как минимум, четыре жилых дома. Что именно послужило причиной пожара — сейчас устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информация о возгорании железнодорожных цистерн в Куеде не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета (ЕДДС). «Никакие цистерны не горят. Горят дома. Полную информацию о происшедшем сейчас собираем», — сообщили агентству в учреждении. Получить комментарий главы округа Флорида Бадтрдинова URA.RU не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства. В telegram-канале «Телеграмма РЖД» также сообщается, что информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности «Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь», — говорится в telegram-канале. Ранее сообщалось о возгорании нескольких цистерн грузового поезда на железной дороге Куеде. Однако в соцсетях очевидцы сообщают о том, что горят как минимум, четыре жилых дома. Что именно послужило причиной пожара — сейчас устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...