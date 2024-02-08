«112»: причиной ЧП в пермской Куеде могла стать разгерметизация трубы с газом

08 февраля 2024 в 23:54 Размер текста - 17 +

Площадь пожара в Куеде составила 180 квадратных метров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Причиной пожара в поселке Куеда Пермского края могла стать разгерметизация трубы с газом. Об этом сообщил telegram-канал «112». «Факельное горение остановлено, эксперты готовятся приступить к осмотру места ЧП. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пострадали 6 человек, двое из которых дети. Еще один человек отпущен после оказания первой помощи.

Причиной пожара в поселке Куеда Пермского края могла стать разгерметизация трубы с газом. Об этом сообщил telegram-канал «112». «Факельное горение остановлено, эксперты готовятся приступить к осмотру места ЧП. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пострадали 6 человек, двое из которых дети. Еще один человек отпущен после оказания первой помощи.