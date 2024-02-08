08 февраля 2024

«112»: причиной ЧП в пермской Куеде могла стать разгерметизация трубы с газом

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара в Куеде составила 180 квадратных метров Фото:

Причиной пожара в поселке Куеда Пермского края могла стать разгерметизация трубы с газом. Об этом сообщил telegram-канал «112».

«Факельное горение остановлено, эксперты готовятся приступить к осмотру места ЧП. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пострадали 6 человек, двое из которых дети. Еще один человек отпущен после оказания первой помощи.

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Причиной пожара в поселке Куеда Пермского края могла стать разгерметизация трубы с газом. Об этом сообщил telegram-канал «112». «Факельное горение остановлено, эксперты готовятся приступить к осмотру места ЧП. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом», — говорится в сообщении. По данным telegram-канала, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пострадали 6 человек, двое из которых дети. Еще один человек отпущен после оказания первой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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