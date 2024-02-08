«112»: причиной ЧП в пермской Куеде могла стать разгерметизация трубы с газом

Площадь пожара в Куеде составила 180 квадратных метров
Причиной пожара в поселке Куеда Пермского края могла стать разгерметизация трубы с газом. Об этом сообщил telegram-канал «112».
«Факельное горение остановлено, эксперты готовятся приступить к осмотру места ЧП. Предварительно, причиной воспламенения стала разгерметизация трубы с газом», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала, площадь возгорания составила 180 квадратных метров, пострадали 6 человек, двое из которых дети. Еще один человек отпущен после оказания первой помощи.
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