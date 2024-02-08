Путин отметил усталость от жестов доброй воли со стороны России

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Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, сказал, что страна сделала столько жестов доброй воли, что, готова исчерпать все лимиты.
«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — заявил Путин в интервью Карлсону, которое опубликовано на официальном сайте журналиста. Президент, однако, подчеркнул, что страна готова сотрудничать со всеми, но при условии взаимоуважения.
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