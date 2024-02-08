08 февраля 2024

Путин отметил усталость от жестов доброй воли со стороны России

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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, путин владимир
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, сказал, что страна сделала столько жестов доброй воли, что, готова исчерпать все лимиты.

«Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — заявил Путин в интервью Карлсону, которое опубликовано на официальном сайте журналиста. Президент, однако, подчеркнул, что страна готова сотрудничать со всеми, но при условии взаимоуважения.

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Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможности освобождения журналиста Эвана Гершковича, сказал, что страна сделала столько жестов доброй воли, что, готова исчерпать все лимиты. «Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил», — заявил Путин в интервью Карлсону, которое опубликовано на официальном сайте журналиста. Президент, однако, подчеркнул, что страна готова сотрудничать со всеми, но при условии взаимоуважения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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