Путин: Россия готова поставить Европе газ по «Северным потокам»

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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин предложил российский газ Европе через «Северный поток 2» Фото:

Россия готова поставлять газ в Европу по трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«„Северный поток 2“ повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — следует из заявления Путина в интервью, опубликованного на сайте журналиста.

По мнению президента, диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы США. Лидер России признался, что больше всего удивлен отсутствием реакции ФРГ. Несмотря на это, Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.

Беседа Карлсона с президентом РФ появилось 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне, чтобы получить интервью Путина. Он отметил, что многие американцы не знают о происходящих событиях на Украине.

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Россия готова поставлять газ в Европу по трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток 2“ повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — следует из заявления Путина в интервью, опубликованного на сайте журналиста. По мнению президента, диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы США. Лидер России признался, что больше всего удивлен отсутствием реакции ФРГ. Несмотря на это, Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Беседа Карлсона с президентом РФ появилось 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне, чтобы получить интервью Путина. Он отметил, что многие американцы не знают о происходящих событиях на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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