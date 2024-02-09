Путин: Россия готова поставить Европе газ по «Северным потокам»

09 февраля 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил российский газ Европе через «Северный поток 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова поставлять газ в Европу по трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток 2“ повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — следует из заявления Путина в интервью, опубликованного на сайте журналиста. По мнению президента, диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы США. Лидер России признался, что больше всего удивлен отсутствием реакции ФРГ. Несмотря на это, Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Беседа Карлсона с президентом РФ появилось 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне, чтобы получить интервью Путина. Он отметил, что многие американцы не знают о происходящих событиях на Украине.

Россия готова поставлять газ в Европу по трубе «Северного потока 2», но Германия не открывает его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «„Северный поток 2“ повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста», — следует из заявления Путина в интервью, опубликованного на сайте журналиста. По мнению президента, диверсию на «Северных потоках» совершили спецслужбы США. Лидер России признался, что больше всего удивлен отсутствием реакции ФРГ. Несмотря на это, Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Беседа Карлсона с президентом РФ появилось 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне, чтобы получить интервью Путина. Он отметил, что многие американцы не знают о происходящих событиях на Украине.