Путин считает, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Путину непонятна реакция Германии на диверсию на газопроводе Фото:

Президент России Владимир Путин сказал, что диверсию на «северных потоках» совершили спецслужбы США. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном.

«Вы!» — ответил Путин на вопрос Карлсона о том, кто виновен в подрыве «Северных потоков», имея в виду спецслужбы США. Президент РФ заявил, что больше всего ему непонятно отсутствие должной реакции Германии на ситуацию. По уцелевшей трубе «Северного потока» Россия может подавать газ в Европу, но ФРГ ее не открывает.

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным появилось в соцсети 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине.

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Президент России Владимир Путин сказал, что диверсию на «северных потоках» совершили спецслужбы США. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. «Вы!» — ответил Путин на вопрос Карлсона о том, кто виновен в подрыве «Северных потоков», имея в виду спецслужбы США. Президент РФ заявил, что больше всего ему непонятно отсутствие должной реакции Германии на ситуацию. По уцелевшей трубе «Северного потока» Россия может подавать газ в Европу, но ФРГ ее не открывает. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным появилось в соцсети 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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