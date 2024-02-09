Путин считает, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США

09 февраля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Путину непонятна реакция Германии на диверсию на газопроводе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин сказал, что диверсию на «северных потоках» совершили спецслужбы США. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. «Вы!» — ответил Путин на вопрос Карлсона о том, кто виновен в подрыве «Северных потоков», имея в виду спецслужбы США. Президент РФ заявил, что больше всего ему непонятно отсутствие должной реакции Германии на ситуацию. По уцелевшей трубе «Северного потока» Россия может подавать газ в Европу, но ФРГ ее не открывает. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным появилось в соцсети 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине.

Президент России Владимир Путин сказал, что диверсию на «северных потоках» совершили спецслужбы США. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе интервью с журналистом Такером Карлсоном. «Вы!» — ответил Путин на вопрос Карлсона о том, кто виновен в подрыве «Северных потоков», имея в виду спецслужбы США. Президент РФ заявил, что больше всего ему непонятно отсутствие должной реакции Германии на ситуацию. По уцелевшей трубе «Северного потока» Россия может подавать газ в Европу, но ФРГ ее не открывает. Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным появилось в соцсети 9 февраля. В Москву журналист прибыл накануне. По его словам, он решил взять интервью у Путина, так как американцы не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине.