Путин положительно оценил экономику США

Путин посоветовал США менять подход к экономике
В США, несмотря на все проблемы, наблюдается рост ВВП. Однако, чтобы обеспечить себе будущее, стране нужно менять подход и адаптироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Мы понимаем, что в СЩА приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на
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