Путин положительно оценил экономику США

09 февраля 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Путин посоветовал США менять подход к экономике Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В США, несмотря на все проблемы, наблюдается рост ВВП. Однако, чтобы обеспечить себе будущее, стране нужно менять подход и адаптироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы понимаем, что в СЩА приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста.

В США, несмотря на все проблемы, наблюдается рост ВВП. Однако, чтобы обеспечить себе будущее, стране нужно менять подход и адаптироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы понимаем, что в СЩА приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста.