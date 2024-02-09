Путин положительно оценил экономику США

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Путин посоветовал США менять подход к экономике Фото:

В США, несмотря на все проблемы, наблюдается рост ВВП. Однако, чтобы обеспечить себе будущее, стране нужно менять подход и адаптироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы понимаем, что в СЩА приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста.

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В США, несмотря на все проблемы, наблюдается рост ВВП. Однако, чтобы обеспечить себе будущее, стране нужно менять подход и адаптироваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. «Мы понимаем, что в СЩА приличный рост экономики — 2,5% рост ВВП. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется», — сказал Путин в интервью, которое опубликовано на сайте журналиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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