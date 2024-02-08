На курганских трассах введены ограничения на движение транспорта

09 февраля 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели из-за сильного снегопада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассах Курганской области введены ограничения из-за сильного снега, порывов ветра и гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сегодня, 9 февраля с 06:00 введены ограничения на трассах Курган — Куртамыш — Целинное, „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш, „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Причина: сильный снег, порывы ветра до 16 метров в секунду, образование зимней скользкости», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ограничения введены для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. На данный момент подрядные организации чистят трассы от скользкости и снега. О времени и дате снятия ограничений сообщат позже. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что в Кургане 8 февраля с 17:00 до 00:00 ожидается сильный снегопад. Он наблюдался в регионах Урала и связан с одним и тем же циклоном.

На трассах Курганской области введены ограничения из-за сильного снега, порывов ветра и гололеда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Сегодня, 9 февраля с 06:00 введены ограничения на трассах Курган — Куртамыш — Целинное, „Иртыш“ — Юргамыш — Куртамыш, „Иртыш“ — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана. Причина: сильный снег, порывы ветра до 16 метров в секунду, образование зимней скользкости», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ограничения введены для автобусов, маршрутных такси и грузовиков. На данный момент подрядные организации чистят трассы от скользкости и снега. О времени и дате снятия ограничений сообщат позже. Ранее синоптик-любитель Илья Винштейн предупреждал, что в Кургане 8 февраля с 17:00 до 00:00 ожидается сильный снегопад. Он наблюдался в регионах Урала и связан с одним и тем же циклоном.