08 февраля 2024

На челябинской трассе М-5 «Урал» продлили ограничения для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД просят водителей планировать свой маршрут Фото:

Введенное временное ограничение движения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) продлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по области.

«Внимание, водителей. Ранее введенное ФКУ Упрдор „Южный Урал“ временное ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлено 9 февраля до 12:00», — отметили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Ограничения на трассе были введены возле поворота на Миасс из-за сильной метели и снегопада. Запрет на проезд на данном участке действует на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Введенное временное ограничение движения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) продлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по области. «Внимание, водителей. Ранее введенное ФКУ Упрдор „Южный Урал“ временное ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлено 9 февраля до 12:00», — отметили в пресс-службе УГИБДД по региону. Ограничения на трассе были введены возле поворота на Миасс из-за сильной метели и снегопада. Запрет на проезд на данном участке действует на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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