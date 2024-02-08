На челябинской трассе М-5 «Урал» продлили ограничения для водителей

Введенное временное ограничение движения на автодороге М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) продлено. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД по области.
«Внимание, водителей. Ранее введенное ФКУ Упрдор „Южный Урал“ временное ограничение движения на автодороге М-5 „Урал“ продлено 9 февраля до 12:00», — отметили в пресс-службе УГИБДД по региону.
Ограничения на трассе были введены возле поворота на Миасс из-за сильной метели и снегопада. Запрет на проезд на данном участке действует на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.
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