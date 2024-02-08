Из-за мощного снегопада в Челябинской области закрыли движение на трассе М-5

09 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Из-за метели на трассе нулевая видимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с метелью и обильным снегопадом в Челябинской области вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от поворота на Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ограничения на участке 1549 -1779 км распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе Упрдор отмечают, что время окончания ограничения движения — 9 февраля в 06:00. Однако время окончания перекрытия трассы может быть изменено из-за продолжения неблагоприятных погодных условий.

В связи с метелью и обильным снегопадом в Челябинской области вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от поворота на Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ограничения на участке 1549 -1779 км распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе Упрдор отмечают, что время окончания ограничения движения — 9 февраля в 06:00. Однако время окончания перекрытия трассы может быть изменено из-за продолжения неблагоприятных погодных условий.