08 февраля 2024

Из-за мощного снегопада в Челябинской области закрыли движение на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад, непогода, климат, метель, пурга, буран. Челябинск, снегопад, непогода, метель, пурга, климат, буран
Из-за метели на трассе нулевая видимость Фото:

В связи с метелью и обильным снегопадом в Челябинской области вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от поворота на Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ограничения на участке 1549 -1779 км распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе Упрдор отмечают, что время окончания ограничения движения — 9 февраля в 06:00. Однако время окончания перекрытия трассы может быть изменено из-за продолжения неблагоприятных погодных условий.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В связи с метелью и обильным снегопадом в Челябинской области вводится временное ограничение движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» от поворота на Миасс. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ограничения на участке 1549 -1779 км распространяются на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства и легковые такси. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе Упрдор отмечают, что время окончания ограничения движения — 9 февраля в 06:00. Однако время окончания перекрытия трассы может быть изменено из-за продолжения неблагоприятных погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...